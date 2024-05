Kinder als Leser ernst nehmen: Autor Michael Stavarič tritt Poetikdozentur in Karlsruhe an

Romane, Gedichte, Kinderbücher: Michael Stavarič schreibt immer an mehreren Texten gleichzeitig. Und so werden auch seine Kinderbücher immer inspiriert von Themen, die auf den ersten Blick eher etwas für Erwachsene sind. Kindern und Jugendlichen dürfe man aber durchaus komplexe Geschichten zutrauen, sagt Stavarič. Nun tritt er die Poetikdozentur für Kinder- und Jugendliteratur an der PH Karlsruhe an.

Neugierde auf die Welt als Basis des Schreibens

Michael Stavarič liebt neue Herausforderungen. Deswegen probiert er auch ständig neue Erzählformen, Perspektiven und Figurenkonstellationen aus. Er möchte nicht nur sein Lesepublikum, sondern auch sich selbst am liebsten bei jedem Buch überraschen.

In seinem Fall ist es also besonders schwierig, Studierenden zu erklären, wie das eigene Schreiben „im Allgemeinen“ so funktioniert. Vieles passiere während des Schreibprozesses sowieso eher intuitiv, erklärt Michael Stavarič.

Die Basis seines Schreibens sei die Neugierde auf die Welt, sagt der 51-jährige Autor. Deswegen erarbeitet er sich auch immer wieder neue Themenfelder, „gräbt“ sich regelrecht in immer weitere Verästelungen und Nebenstränge eines Themas ein.

Große Verantwortung bei Kinderbüchern

So entstehen bei Michael Stavarič meist viele literarische Projekte gleichzeitig: „Da ist immer ein Roman, an dem geschrieben wird, es ist immer ein Kinderbuch, an dem geschrieben wird, es ist immer ein Gedichtband, an dem gearbeitet wird. Und während man so gleichzeitig an diesen Dingen arbeitet, beeinflussen die sich natürlich manchmal mehr, manchmal weniger. Aber es ist tatsächlich so, dass mir manchmal beim Roman-Schreiben irgendetwas einfällt, und dann denke ich mir: Ach, das ist ja eine schöne Idee für ein Kinderbuch.“

Michael Stavarič liebt es, Kinderbücher zu schreiben und spürt dabei eine besonders große Verantwortung. Sowohl was die literarische Qualität als auch die Themenauswahl angeht. Seine Kinderbücher erzählen zum Beispiel von der wichtigen Rolle der Bienen, vom menschlichen Körper in all seinen unterschiedlichen Formen oder von einem umweltaktivistischen Eichelhäher.

Michael Stavarič wurde bereits mehrfach für Kinderbücher ausgezeichnet

Vier Mal schon wurde Michael Stavarič mit dem „Österreichischen Staatspreis für Kinder und Jugendliteratur“ ausgezeichnet. Zuletzt 2022 für sein Buch „Faszination Krake“ – eine Mischung aus Sachbuch und Erzählung, die Kinder genauso begeistert wie Erwachsene.

Grundsätzlich kann und sollte man über alle Themen Kinderbücher schreiben können, sagt Michael Stavarič. Kinder sind schließlich absolut mündige Leserinnen und Leser.

Gute Kinderbücher machen Kinder zu besseren Menschen und Erwachsenen, die viel mehr von der Welt wahrnehmen und sich viel mehr auf sie einlassen und sie auch bewahren wollen.

Michael Stavarič ist es wichtig, im Rahmen seiner Poetikdozentur an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe die angehenden Lehrerinnen und Lehrer in den Vorlesungen und Workshops für Literatur zu begeistern. Und ihnen klarzumachen, welch großen Einfluss Bücher auf das Leben und die Entwicklung von Kindern haben können.