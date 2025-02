Jennifer Down – Körper aus Licht

Warum nimmst du sie nicht ab?

Darum.

Sag.

Damit ich weiß, wann er kommt.

Warum musst du wissen, wann er kommt?, fragte ich.

Du solltest dir auch so was besorgen, sagte sie.

Und so wusste ich, was mich erwartete, noch bevor das Training in mein Zimmer wechselte. Und wenn ich Jodies Perlenvorhang klackern und zittern hörte, kam mir reflexartig ein Gedanke: wenigstens nicht ich. Ich hängte mir ein Windspiel an die Tür.