Aus dem Englischen von Tobias Schnettler und Bert Schröder



Wer hat diese Geschichte vom Mann ohne Erinnerungen geschrieben? Ihr Autor soll V. M. Straka heißen und verschwunden sein! Und wer sind die beiden Studenten, die die Geschichte in Randbemerkungen kommentieren? Alles ist Fiktion in diesem Roman "S. - Das Schiff des Theseus". Doug Dorst und J.J. Abrams heißen die wahren Erfinder dieses literarischen Spiels auf höchstem Niveau. Ein komplexer Roman – rätselhaft und sehr eigenwillig.

Buchcover - J.J.Abrams, Doug Dorst: Das Schiff des Theseus Kiepenheuer & Witsch Verlag - Das Schiff des Theseus Aus dem Englischen von Tobias Schnettler und Bert Schröder Autor: J.J. Abrams, Doug Dorst Verlag: Kiepenheuer & Witsch Verlag ISBN: 978-3-462-04726-4

Die Idee des Filmregisseurs

Dieses Autorenduo ist ein seltenes Literatur-Team: Es besteht aus Doug Dorst, der in Texas Creative Writing lehrt und J.J. Abrams, der nicht nur als neue Fantasy- und Science-Fiction-Regie-Hoffnung gilt, wie seine Blockbuster zu Star Trek oder Star Wars zeigen. Nein, auch als kreativer Querdenker und Erzähltheorie-Fetischist Hollywoods gilt er. Einem größeren Publikum wurde er durch die Fernsehserie "Lost" bekannt, in der er die Zuschauer ständig auf falsche Fährten lockte. Dieser Abrams also fand eines Tages auf einem Flughafen ein Buch, in das geschrieben stand, man solle es lesen und dann für den nächsten liegenlassen. So ähnlich funktioniert auch die Konstruktion von "Das Schiff des Theseus".

Noch ein rätselhaftes Buch, ein Roman im Roman mit mysteriösem Verfasser?! Das klingt nach Lesefetisch-Kitsch, ist aber eine existentielle, kafkaeske Odyssee: Zunächst zur Binnenerzählung: Da wird ein Mann ohne Erinnerung zum Dienst auf einem Segelschiff entführt. Die Matrosen haben zugenähte Münder und verständigen sich mit Holzpfeifen. Der Held gerät auf eine Insel, dort in eine Widerstandstruppe gegen einen skrupellosen Rüstungsmagnaten. Der Protagonist heißt einfach nur "S". Wer ist er – derselbe wie vor seinem Gedächtnisverlust? Oder haben ihn seine rezenten Erfahrungen zu einem komplett Anderen gemacht als früher? Das ist die Grundfrage, ähnlich wie im titelgebenden Gedankenexperiment vom Schiff des Theseus. Schon in der Antike fragte man: Wie viel lässt sich an einem Schiff austauschen, ohne dass seine Identität verloren geht?

Der mysteriöse Roman im Roman

Was für das verschlungene Spiel mit dem Binnenroman, seine Figuren und Deutungen ebenso gilt. Sein angeblicher Autor, V. M. Straka, ist Mitte des 20. Jahrhunderts verschwunden – oder lebt er noch? Unter dem Text finden sich auf vielen Seiten Fußnoten eines angeblichen Übersetzers, der selbstbeweihräuchernd als Straka-Kenner literarische Symbole deutet und vor allem ergründen will, wer dieser Straka war.

Und das wiederum – nächste Ebene! – diskutieren Jen und Eric heute. Sie ist Englisch-Studentin, er Doktorand an der fiktiven Pollard State University. Die beiden nutzen das Bibliotheksexemplar von Strakas Roman, schreiben sich abwechselnd Nachrichten neben den Text, in mehreren Farben. Denn Eric vertraut keinen Emails. So unglaubwürdig das erscheint – Eric hat Grund zu Misstrauen: Sein Doktorvater und dessen Assistentin scheinen Erics Forschungsergebnisse zu Straka für den eigenen Ruhm missbrauchen zu wollen.

Die spannende Geschichte

Und hier setzt die Spannung ein. Studentin Jen dechiffriert Codes in den seltsam sinnfreien Fußnoten des Übersetzers. Sie entdeckt mysteriöse Todesfälle aus der Vergangenheit. Eric bekommt Schecks von einer Geheimgesellschaft zugesandt, mit dem Geld fliegt er in der Welt herum und wird Hinweise auf eine Verschwörung finden. Die Figuren im Binnenroman scheint es schließlich auch in Jens und Erics Welt zu geben; der Übersetzer entpuppt sich als jemand ganz anderes, und Straka könnte auch ein Untergrund-Autorenkollektiv gewesen sein, das einen Schlüsselroman über seine eigenen Aktivitäten verfasst hat. Und schließlich bricht jemand in Jens Wohnung ein.

Eine College-Novel, ein Thriller, eine postmoderne Parabel mit einigen Mystery-Elementen: Doppelgänger, eine blutende Karte, Telepathie. Der entführte "S" wird an einem Lagerfeuer Märchen von Orten hören, an denen er schließlich selbst landet. Der gefährliche Rüstungsunternehmer aus dem Binnenroman scheint eine unfassbare Leerstelle. Dann aber stellt er Jen und Eric womöglich sehr real nach! Die ganze mehrschichtige Story wirkt abgedreht literaturtheoretisch.

Das Buch als Puzzle

Der Roman erinnert an die Fußnotenorgien von David Foster Wallace oder an "Die Karte meiner Träume" von Reif Larsen, der seinen Text mit Diagrammen und wilden Notizen anreicherte. Dieses Buch aber setzt allem die Krone auf: Zusätzlich zu den typografischen Ebenen liegen angebliche Zeitungsausschnitte, Servietten, Postkarten, Lagepläne bei. Hinten ein Ausleihstempel, die Seiten vergilbt, der Einband hat eine Bücherei-Signatur. Dazu diffundiert dieses Universum längst ins Netz, mit Blogs von Hobby-Exegeten. Im Buch beglücken ausgefallene Ideen und eine studentische Sprache, die von den Übersetzern gut übertragen wurde.

Der entführte "S" wird am Ende einen Showdown mit überraschendem Ausgang erleben. Eric und Jen verlieben sich und kämpfen gegen mächtige Unbekannte. Robinson Crusoe trifft James Bond bei Paul Auster. Diese Schnitzeljagd ist aber keine lustvolle Assoziation, sondern ein geleitetes Surfen mit viel Konzentrationsbedarf. Verwirrend, wenn man alle Textebenen zugleich liest, manchmal ein wenig roh, wenn man Schicht für Schicht freilegt. Aber eine einzigartige Huldigung ans Buch als sinnliches Kunstwerk.