Süditalien in den 80ern. Ein pompös auftretender Geschäftsmann ist mit bizarrem Gefolge unterwegs auf der Suche nach einer standesgemäßen Villa. Martin Mosebach nimmt in „Krass“ seine Leser mit in eine Welt, in der vieles besser lief, sogar das Unglück.

Rezension von Alexander Wasner.

Rowohlt Verlag, 528 Seiten, 25 Euro

ISBN: 978-3-498-04541-8