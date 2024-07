Heidelberger Clemens-Brentano-Preis an Yael Inokai

per Mail teilen

Die Schweizer Autorin Yael Inokai erhält den mit 10.000 Euro dotierten Clemens-Brentano-Preis für ihren Roman „Ein simpler Eingriff“. Darin erzählt sie die Geschichte zweier Krankenschwestern, die sich gegen unheimliche Gehirnoperationen wehren. Das Buch wurde unter anderem wegen seiner präzisen Sprache und einer aufscheinenden Utopie ausgezeichnet.

Die Wut der Frauen soll wegoperiert werden

„Ein einfacher Eingriff“ – wenn dem nur so wäre. Denn die Operation, die Yael Inokai in ihrem gleichnamigen Roman beschreibt, ist eher unheimlich als einfach. Es handelt sich um eine Operation, die wesensverändernd ist. Wegoperiert wird vor allem die Wut, und zwar überwiegend die von Frauen. Eine Art von Gehirnwäsche also.

„Dieser Eingriff – da gibt es bestimmte Hirnareale, die für bestimmte Gefühle oder 'Störungen' verantwortlich sind, und bei diesem Eingriff kann das stillgelegt werden. Man muss nur die richtige Stelle finden. Dann schläfert man die ein. Und das war's.“

Yael Inokai: Ein simpler Eingriff Pressestelle Hanser Berlin Verlag Ein simpler Eingriff Autor: Yael Inokai Verlag: Hanser Berlin ISBN: 978-3446272316

Arbeitsalltag der Krankenschwester gleicht dem einer Fabrikarbeiterin

Mittelpunkt des Romans von Yael Inokai ist Meret, eine Krankenschwester, deren Arbeitsalltag sich eher wie der einer Fabrikarbeiterin anhört. Morgens fährt sie mit ihren Kolleginnen vom Schwesternwohnheim auf Fahrrädern zum Schichtdienst. Meret arbeitete eng mit dem Arzt zusammen, was anfangs schnell wie eine Auszeichnung erschien. Das Ganze spielt in einer schwer zu verortenden, aber eher altmodisch wirkenden Zeit. Die Technisierung ist noch nicht allzu weit fortgeschritten. Bezüge auf konkrete Behandlungsmethoden gibt es jedoch keine.

Anfangs hinterfragt Meret nicht, was sie tut. Aber dann zieht eine neue Kollegin in ihr Zweibettzimmer im Wohnheim ein, Sarah. Damit beginnt eine Emanzipations- und eine Liebesgeschichte zwischen den beiden.

„Auch der Roman hat ja eher so eine dytopische Ausgangslage und ich wollte erzählen, dass da auch die Utopie dabei sein kann. Dieses transformatorische, emanzipatorische Potential der Utopie.“

Am Ende entsteht eine Utopie weiblicher Solidarität

Dass am Ende eine Utopie weiblicher Solidarität aufscheint, das ist einer der Gründe dafür, weshalb die Heidelberger Jury Inokais Roman mit dem diesjährigen Brentanopreis ausgezeichnet hat. Überzeugt hat außerdem ihre „präzise und evokative Sprache“.

Die Schriftstellerin Yael Inokai

Yael Inokai, Tochter eines Deutschen und eines Ungarn, ist in der Schweiz aufgewachsen und lebt inzwischen in Berlin. Sie ist Mitte 30 und hat an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Drehbuch studiert. Sie widmet sich gerade ausschließlich dem literarischen Schreiben und kann derzeit davon leben, wie sie erzählt. Unter anderem ist sie Mitglied des „Politisch-Schreiben-Kollektivs“. „Ein simpler Eingriff“ ist ihr dritter Roman. Er ist bereits mit dem dem Anna-Seghers-Preis ausgezeichnet worden.

Nachwuchs-Literaturpreis der Stadt Heidelberg

Der Clemens-Brentano-Preis ist ein Nachwuchs-Literaturpreis der Stadt Heidelberg, der seit genau 30 Jahren vergeben wird und zwei Besonderheiten hat: Erstens sitzen in der Jury nicht nur professionelle Literaturkritiker, sondern auch Studierende der Germanistik aus Heidelberg. Und zweites wird er in den Sparten Lyrik, Essay, Erzählung und Roman vergeben. In diesem Jahr ist der Roman dran. Die Jury hatte bereits Ende März getagt und sich für die diesjährige Preisträgerin Yael Inokai entschieden.