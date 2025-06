Glücksspiel mit ideologischem Impetus? Autor und Soziologe Juan S. Guse im Krypto-Kosmos

Was sagt der Krypto-Boom über unsere Gegenwart aus? Dieser und anderen Fragen widmet sich Juan S. Guse in seinem neuen Buch „Tausendmal so viel Geld wie jetzt“.

Plötzlich stinkreich sein. Das ist der Plot einiger Hollywoodfilme und Stoff für so manchen Tagtraum. Juan S. Guse hat sich für sein neues Buch mit Männern getroffen, denen das gelungen ist, denn sie machen Millionen: mit Krypto.

Was sagt der Krypto-Boom über unsere Gegenwart aus?

Was ist das für eine Welt, in der Millionen quasi aus dem Nichts entstehen – und genauso schnell wieder verschwinden? Und was macht sie mit den Menschen, die sie betreten?

In „Tausendmal so viel Geld wie jetzt“ begleitet er vier Männer in ihrem Alltag, die eine Menge Geld mit Kryptowährung gemacht haben. Im „lesenswert Magazin“ erzählt Guse, was ihn an der Welt der Kryptowährungen gereizt hat, was der Begriff „Sleeper“ meint und was der Krypto-Boom über unsere Gegenwart aussagt.

Zwischen Feldstudie, Reportage und Roman

Dabei changieren seine Beobachtungen stets zwischen Wahrheit und Fiktion. Schon in Roman „Miami Punk“ (2019) widmete er sich der digitalen Welt. Gaming spielt eine zentrale Rolle.

Tausendmal so viel Geld wie jetzt

Juan S. Guse ist Soziologe und studierte am Literaturinstitut Hildesheim. Außerdem gewann er den Literaturwettbewerb „open mike“ und las beim Bachmannpreis 2022 in Klagenfurt.