Gespräch mit Poeta Laureatus Michael Krüger zum elften Gedicht

Im Gespräch zum elften Gedicht wehrt sich Michael Krüger dagegen, dass seine Klage über die Kriege wohlfeil sei, weil der Krieg ja nicht in unserem Land tobt: Er beschäftigt jeden, der Zeitung liest, und die Kriege kosten das Geld der Gesellschaft. Und er gibt einen kleinen Ausblick darauf, was im nächsten Gedicht zu erwarten ist – dem 12. und letzten seiner Zeit als Poeta laureatus, als Amtsdichter des literaricums in Lech.

Das elfte Gedicht

Vorbei das Jahr, die Kriege plündern weiter, die Leichenberge

wachsen stetig, darauf ist Verlass. Das Jahr vorbei der Gauner,

Lumpen, Lazzaroni und der Schläger, der Verschwörer

und der Hooligans? Nein. Ins Unendliche dreht sich die Gewalt-

spirale, als hätte ein Brancusi seine Hand im Spiel.

Wir ahnen, wer wir sind und was uns noch bevorsteht, bald.

Plötzlich war alles Krieg. Und alle waren schwer begeistert,

dass ein Schimpanse schiessen konnte, gar nicht zu reden

von den Krähen, die als Haubitzen um die Erde flogen.

Verdiente Mörder trugen im Mund das schöne Russisch

wie ein Dolch, die Sprache Puschkins, Gogols und Tolstois.

Wer sagt denn, dass der Mensch nicht teilbar ist? Man kann ihn

mit dem Messer in zwei Hälften schneiden, ihm die Finger trennen

von der Hand, den kleinen Kinderkopf vom Rumpf abreissen,

wenn Allah es für richtig hält. Man darf sich dabei filmen lassen

als Ausweis für die Ewigkeit, man darf die Filme teilen, kostenlos.

Wir sind die feste Leinwand, auf der die Bilder kleben bleiben.

Was für ein Jahr! Wieviel Elend kann die Welt ertragen,

bis sie endlich Abschied nimmt vom Menschen und wieder Stern wird

unter Sternen? Wir unterscheiden nur noch Länder, in die man

fliehen kann, und solche, die man tunlichst flieht, wo immer noch

mit Blut gedruckt wird, weil es billig ist und schöner aussieht

als schwarz/weiss. Die Protokolle der Weisen von Zion zum Beispiel,

aus dem Giftschrank der Geschichte gefischt im 21.Jahrhundert,

weil die Erfolgsgeschichte des Bösen noch nicht enden darf.

Makellos ist der Welt-Krieg. Makellos schon jetzt seine Bilanz.

Und wenn die Schmelze im Frühjahr beginnt, wird das Totentuch,

in zwei Jahren gewebt, nicht ausreichen, alle Leichen zu schützen.

Ist es ein Wunder, dass die Schönheit ihr Gesicht verloren hat?

Manchmal sah man Spuren von hungrigen Wölfen in der Gegend,

und auch der Braunbär ist gesehen worden,

wie er sich zwischen den Ruinen des vergangenen Jahres

seinen Weg bahnt. Nur von uns gibt es keine Erfolgsgeschichten

zu erzählen. Oder sollen wir den schwerfälligen Fleiss erwähnen,

mit dem wir uns rauszuhalten versuchen? Unser Warten,

bis das Elend noch mehr Substanz gewinnt und schwer wird

wie ein grosser dunkler Schrei?

Zu viel gesehen haben wir im letzten Jahr, der Nachruf kann nichts

andres sein als Schweigen.