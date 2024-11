Gerrit Wustmann – Weltliteratur

Wenn doch nur der Junge mit der Sonnenbrille nicht so lahm wäre! Dann könnte die Geschichte sofort beginnen. Der Junge aber muss erst noch was erledigen. Dabei sieht er hinter seiner Sonnenbrille ganz schön angeschlagen aus. Kein Wunder, dass er nicht in die Gänge kommt.

„Warten auf die Geschichte“ heißt diese sehr shorte Shortstory aus dem neuen Erzählband von Eugen Egner. Der trägt den Titel: „Ihr Radio hat eine wichtige Nachricht für Sie!“, was natürlich 24/7 völlig der Wahrheit entspricht. Am Ende geht’s dann endlich los. Oder war die Geschichte vom Jungen, der was erledigen muss, bereits die Geschichte, die Egner erzählen wollte?

Es liest: Bert Linnemann.

Aus dem Band: "Ihr Radio hat eine wichtige Nachricht für Sie!"

Verbrecher-Verlag, 184 Seiten, 20 Euro

ISBN: 9783957324962