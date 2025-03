Ein Ausblick auf die Leipziger Buchmesse 2025

Die Buchbranche steckt in einer ökonomischen Krise; die politische Lage ist nicht nur in Deutschland unübersichtlich. Mit welchen Hoffnungen und Erwartungen geht die Direktorin in diese Buchmesse?

Seit 1. Januar 2024 ist Astrid Böhmisch die Direktorin der Leipziger Buchmesse, und mit ihr wollen wir einen Ausblick wagen auf das Frühjahrstreffen der Buchbranche. In für die Buchbranche ökonomisch prekären Zeiten will Böhmisch die Leipziger Messe als bedeutendes Frühjahrsbranchentreffen erhalten und auch die politische Relevanz der Veranstaltung festigen. Unterstützung bekommt sie in diesem Jahr von einer königlichen Botschafterin für die Literatur. Im Gespräch gibt Astrid Böhmisch einen Ausblick auf das Programm. Eröffnung Leipziger Buchmesse am 26. März Am 26. März 2025 wird im Gewandhaus zu Leipzig die Leipziger Buchmesse eröffnet, traditionsgemäß mit der Verleihung des Leipziger Buchpreises zur Europäischen Verständigung. Der geht in diesem Jahr an den belarussischen Schriftsteller Alhierd Bacharevič für seinen Roman „Europas Hunde“.