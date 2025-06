per Mail teilen

Mit Büchern durch die Tropen: Mit dabei sind Geistergeschichten aus Taiwan, Nigeria und Brasilien. Ein Kolonialkrimi aus Burma. Und ein Showdown in philippinischen Gewässern.

Taiwan: Im Sommer spuken die Geister

Nach Jahren in Deutschland kehrt Tianhong nach Taiwan zurück. Ausgerechnet im Geistermonat. Der Roman „Geisterdämmerung“ erzählt eine Familiengeschichte aus dem ländlichen Taiwan. Hören Sie den Autor Kevin Chen im Gespräch!

„Geisterdämmerung“: Kevin Chen erzählt von Geistern, Schwestern und von einem Keks-Imperium

Als George Orwell Polizist in Burma war

Jeder kennt den Autor George Orwell. Weniger bekannt ist, dass er in den 1920er Jahren Kolonialpolizist in Burma war. Mit „Burma Sahib“ hat der Amerikaner Paul Theroux einen Roman über Orwells Zeit in Burma geschrieben.

Der junge George Orwell in Burma: „Burma Sahib" von Paul Theroux

Drei Paare erleben ihr „Blaues Wunder“

Drei Paare und ein sexy Sohn auf einer Yacht in philippinischen Gewässern. Was wie Urlaub wirkt, ist eher ein gut getarntes Assessmentcenter. Anne Freytag hat mit „Blaues Wunder“ ein maritimes Kammerspiel geschrieben. Erleben Sie die Autorin im Gespräch!

Machtspielchen auf Motoryacht – Drei Paare erleben in philippinischen Gewässern ihr „Blaues Wunder“

Wenn man zweimal starb und trotzdem lebt

Yarima Lalo wurde bereits zweimal ermordet. Jetzt lebt er zum dritten Mal und will mehr über seine früheren Leben herausfinden. Ein geheimnisvolles Kind mit einem Karren hilft bei der Suche. In „Zeit der Glühwürmchen“ erzählt Abubakar Adam Ibrahim auch ein Stück jüngere nigerianische Geschichte.

Öko-Krimi um einen Staudamm am Rio Uruguay

Ein Staudamm soll am Rio Uruguay gebaut werden. Ein ökologisches Desaster. Drei Frauen rebellieren gegen das Projekt. In „Die Stimmen des Yucumã“ erzählt Morgana Kretzmann von Umweltkonflikten und Korruption in Brasilien.

Ein Roman über die knallharte brasilianische Realität