Insa Wilke bringt Claire Keegans neues Buch „Reichlich spät“ mit zur Diskussion.

Claire Keegan – Reichlich spät Pressestelle Steidl Verlag Reichlich spät Übersetzt durch Hans-Christian Oeser Autor: Claire Keegan Verlag: Steidl Verlag (64 Seiten, € 15,00) ISBN: 978-3-96999-325-5

Über die Autorin

Die irische Schriftstellerin Claire Keegan wurde 1968 geboren und wuchs auf einer Farm in der irischen Grafschaft Wicklow auf. In New Orleans studierte sie Politikwissenschaften, anschließend machte sie an der University of Wales ihren Master in kreativem Schreiben sowie einen Master of Philosophy am Trinity College in Dublin.

Keegan ist vor allem für ihre Kurzgeschichten bekannt, für die sie zahlreich ausgezeichnet wurde, so zum Beispiel mit dem Rooney Prize For Irish Literature oder dem Davy Byrnes Award.

Ihr Roman „Small Things Like These“ landete auf der Shortlist des Booker Prize. Mit ihrem neuesten Roman „Reichlich spät“ war sie im vergangenen Jahr auf der Shortlist des Irish Book Awards.