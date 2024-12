Gedichte



Christoph W. Bauer hat mit "stromern" einen gut lesbaren und hoch amüsanten Lyrikband vorgelegt, der die Tradition der Vagantendichtung in der zeitgenössischen Pop-Poetik verankert. Der höchst eigensinnige und vielseitige Lyriker befragt die lyrische Vergangenheit, um die politische Gegenwart zu verstehen, und dabei gelingen ihm derbe und lustige Strophen, aber auch zarte Liebeslyrik und ganz nebenbei ein ernstes Dichter-Grollen über österreichische Zustände. Als Bänkelsänger setzt sich Bauer formal durchaus enge Grenzen, um die dann mit leichter Hand zu überschreiten, um weiter stromern zu können, sprachlich und geographisch.

stromern Gedichte Autor: Christoph W. Bauer Verlag: Haymon Verlag ISBN: 978-3-7099-7022-5

Der in Kärnten geborene Autor Christoph W. Bauer hat Prosa und Essays, Hörspiele und Übersetzungen geschrieben, vor allem für seine Lyrik aber hat er zahlreiche Auszeichnungen erhalten: Beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb bekam er 2002 den begehrten Publikums-Preis.

Mit dem Publikum scheint der Schriftsteller tatsächlich zu korrespondieren und zwar oft über Texte, die wir Leser zu kennen meinen. Seine Lyrik versteht Bauer nämlich auch als einen Versuch, poetische Traditionen fortzuschreiben. Er ist ein Vagabund in unterschiedlichen lyrischen Welten, er stromert in verschiedenen Epochen und Zeiten. So ist es auch kein Wunder, dass sein neuer Lyrik-Bandschlicht und einfach "stromern" heißt.

Carsten Otte im Gespräch mit Helmut Böttiger



Carsten Otte: Herr Böttiger, die ersten Zeilen, die wir in diesem Gedichtband lesen, stammen von Paul Nizon und die lauten: "Muss mich aufmachen. Wüsst ich nur wohin. Einerlei wohin. Ich bin ein Vagant." Und damit haben wir schon einen ersten Hinweis, wie die Texte in diesem Buch zu lesen sind, denn die Vaganten waren ja im 12. und 13. Jahrhundert fahrende Studenten und Kleriker, aus deren Umfeld dann auch die sogenannte Vagantendichtung entstanden ist. So geht es dann im ersten Gedicht des Bandes los mit dem berühmtesten Dichter des französischen Spätmittelalters. Ich zitiere mal die erste Strophe des ersten Gedichts: "sag an villon komm sprich mit mir / was tun wenn alle stricke reißen ich / häng im echo meiner Worte kann / mich selbst schon nicht mehr hören" - Inwiefern wirken denn diese Zeilen nun auch auf das, was wir im Folgenden lesen werden?

Helmut Böttiger: Ja, das ist geradezu das Programm, Bauer bezieht sich auf Villon als einen umherfahrenden Bohème, einen Sänger, der durch die Landstriche geht und ungebunden ist. Und das ist programmatisch für die Schreibweise von Christoph W. Bauer. Villon wird im ersten Gedicht angerufen, und es ist ein schöner Reigen, dass auch im allerletzten Gedicht dieses Bandes dann noch mal Villon angerufen wird und mit ihm so besprochen wird, wie's denn so war.

Und es werden dann Gemeinsamkeiten hergestellt: Es hat sich nämlich gar nicht so viel geändert, wie zu Villons Zeiten, die Leute sind genauso gut oder blöde, die Meute lechzt hinter einem her, wenn man ein ungebundener Vagabund ist, ein Lyriker, ein Poet, der immer so ein bisschen beargwöhnt wird. Aber es ist weder besser noch schlechter geworden. Es ist ebenso geworden wie es einem ungebundenen Vagabundendasein entspricht.

Und immanent wird da diese dichterisch Bohème-Existenz beschrieben und nachgefühlt. Das Wort "stromern" ist ja ein sehr schönes Wort für diese Tätigkeit, die in Gedanken, in Worten, in Taten einfach dieselbe Grundhaltung meint, dass man unterwegs ist, dass man gerne ein bisschen abdriftet, sich nicht einfangen lässt, eigentlich selber gar nicht weiß wo es dann hingeht und sich selber damit überrascht, wo man dann endet.

Der erste Gedichtzyklus in diesem Buch heißt: "ein lump hat leicht tanzen". Und das ist auch mein Eindruck dieser Lyrik, hier wagt sich jemand aufs Tanzparkett der lyrischen Tradition. Aber Bauer erzählt – und Sie haben es vorhin auch schon angedeutet – vom Hier und Heute, von seiner Kindheit zum Beispiel.

Das sieht man sehr schön in dem Gedicht, das mit den Zeilen "dort wo ich aufwuchs in den siebzigerjahren" beginnt. Da erzählt nämlich der Vagant Christoph W. Bauer welche "Lektionen" ihm sein Heimatland "erteilt" habe. Was sind das für Lektionen und auf welche Weise werden die nun lyrisch eingefangen?

Ja, das ist ein altes österreichisches Motiv, dass man aus Österreich hinaus will, aus dieser Bergenge, aus diesem engen Katholizismus. Da sucht man natürlich Entgrenzungen. Und sein großer Landsmann Peter Hanke macht es ja auch vor, dass man durch die Lande reist, dass man in aller Welt unterwegs ist.

Und im Absetzen von Österreich, dieser Enge, die durchaus angerufen wird, also die Hitlerbärtchen kommen vor, die rechten FPÖ-Wähler kommen vor, davon setzt er sich ab, denn das ist genau das Gegenprinzip zu der Lebenslust, zu dem Umherstreifen, zu dem Entdeckungen machen, zur Neugierde. Und da merkt man die 70er-Jahre, das ist natürlich die Zeit der Kindheit, als die erste Generation mit Pop sozialisiert worden ist. Und diese Vaganten-Lyrik, diese Reise-Lyrik, dieses Sich-treiben-lassen, hat sehr viel mit einem Popgefühl zu tun und man muss unweigerlich denken an Jack Kerouac "On the Road", das ist ja die Pop-Hymne in den USA der 50er Jahre gewesen.

Und daran schließt Christoph W. Bauer in Österreich der 70er-Jahre nahtlos an. "On the Road", er lässt sich treiben. Und er macht dann auch schöne Späße wie, dass er die österreichischen Bundesbahnen als Austrian Federal Railways bezeichnet und sich so im Wilden Westen fühlt, wenn er da in Österreich durch diese Bergtunnels fährt.

Und das Stromern geht eben auch in die Kindheit, er ruft da Erinnerungen wach, und da kommt dann das Schulklo genauso zur Geltung wie La Montanara und Südtiroler Bergwelten. Und es ist auch schön, dass natürlich die Fernseh-Sozialisation eine Rolle spielt, der erste Chinese, den er jemals sah, ist Hop Sing aus der Serie "Bonanza" – so wird angeschlossen an die heutige globale Wahrnehmung.

Das Interessante ist, dass in dieser Lyrik viele Tonarten angeschlagen werden. Sie ist zart, sie kann derb sein, sie ist schön und sie ist lustig, auf jeden Fall sehr heutig. Sie haben es vorhin schon gesagt, da steht man dann plötzlich mit geöffneter Hose im Herrenklo und liest einen Spruch über der Pissrinne. Ich habe mich im besten Sinne klug unterhalten gefühlt. Wie ist es Ihnen ergangen?

Ja, das ist eine leichte, lyrische Sprache, die sehr geprägt ist von der Popkultur. Und man liest es gerne, man lässt sich leicht von diesem Lebensgefühl treiben.

Es ist natürlich nicht die hermetische Lyrik, es ist nicht die Begriffsanstrengung, es ist nicht das Suchen nach den Worten, sondern das ist das sich treiben lassen durch die Worte. Und es entsteht eine interessante Spannung, weil die Verse sind oft so dargestellt, im Blocksatz, also vier strenge Zeilen in Blocksatz, meistens auch gereimt. Die äußere Form wirkt sehr starr, wirkt statisch, und innerhalb dieses vermeintlich Statischen entstehen aber ständig Entgrenzungen.

Es gibt eine schöne Zeile in einem Liebesgedicht in Lentini an der Ligurischen Küste: Meine Gedanken "halten sich ungern an metrische schranken". Und diese metrischen Schranken werden suggeriert durch die äußere Form, sie werden aber auch durchbrochen, vor allem durch das Lebensgefühl, durch das sich treiben lassen.

Es ist auch schön, wie er mit Formen und mit Zeiten spielt. Da setzt er sich auch ab von einer dogmatischen Gegenwärtigkeit, die ja heute oft anzutreffen ist und die die Gegenwart und das Augenblicksgefühl absolut setzt. Er zitiert sehr viel aus vergangenen Zeiten, bis in die Antike. Der Liebeslyriker Catull ist für ihn ein großes Anrufungsobjekt, Villon ist der Gesprächspartner in diesem Band. Er lässt sich also durch die Zeiten treiben und nicht auf so Gegenwartsmoden festlegen. Das ist eigentlich was sehr Schönes, dass es nicht nur eine oberflächliche Lust ist, so den Augenblick zu genießen, sondern sich der Tradition durchaus versichert.

Aber er holt diese Tradition immer sehr nah an uns heran, etwa in den bildstarken Liebesgedichten im zweiten Gedichtzyklus, der wie der Buchtitel mit "stromern" überschrieben ist. Und daraus möchte ich noch mal eine Strophe zitieren, nämlich folgende:

"dass ich nun vor dir stehe wie immer unrasiert / ist doch kein grund gleich alarm zu läuten / ich nehm dich in augenschein ganz ungeniert / und selbst das hat recht wenig zu bedeuten."

Das sind Zeilen, die fast danach schreien, durch die Welt geschickt zu werden, als SMS oder wie auch immer. Da hat man den Eindruck, da trifft der Autor wirklich einen Kern, eine Befindlichkeit unserer Zeit, mit all diesem lyrischen Gepäck, das er mitschleppt.

Ja, man kann das singen, also das klingt eigentlich auch so wie ein gehobener Schlager, wie etwas, was sich reimt, wo so ein einfach eine Lust am Dasein transportiert wird. Das wird aber immer wieder durchbrochen, etwa durch die politischen Bezüge zum heutigen Österreich, durch die Enge der Kindheit.

Also es gibt ein Gedicht, das fängt an mit: "erklär mir keiner das landleben", also das währt sich gegen die Romantizismen, wie schön das doch ist auf dem Land, in der Ruhe, in der Stille, in der Landschaft. Nein, dann ist von den Traktoren die Rede und von den sehr engen Sozialisationsbedingungen, gerade in der österreichischen Provinz. Und das wird aufgehoben durch einen Bezug auf Vergil, der bukolische antike Dichter Vergil, der auch das Landleben damals darstellt. Und durch den Bezug auf Vergil werden die sehr engen, begrenzten österreichischen Kindheitserfahrungen aufgehoben und in etwas Allgemeingültiges überführt.

Dieses Spiel mit der Tradition ist eigentlich das, was mir am besten gefallen hat, dass Überlieferung nichts mit etwas vergessenem Alten zu tun hat, sondern dass man sich darauf beziehen kann und dass man auch in ein Zwiegespräch mit Francois Villon eintreten kann …

… oder zum Beispiel mit Till Eulenspiegel, ganz am Ende des Bandes.

Eulenspiegel ist natürlich auch so eine Figur, die dieses, ja, spät mittelalterlich, früh neuzeitliches Gefühl transportiert, so ein Aufbruch der Zeiten. Und daran kann man natürlich sehr schön anschließen, gerade heute, in einer Verunsicherung, wo man auch das Gefühl hat, die Zeiten sind nicht mehr so genau zu fassen, da bricht etwas auseinander.

Das war genau das Lebensgefühl von Till Eulenspiegel, und da wird mit den, ja, mittelalterlichen Texten gespielt, auch mit so Begriffen und Vorstellungen, der Narrenkappe, die immer wieder aufgezogen wird, "Spieglein, Spieglein an der Wand" wird aufgerufen, es gibt den "Prahlhans" und es gibt den "Troubadour". Also, es tauchen diese Bilder vor einem auf, wie Eulenspiegel sich da durch die Lande geschlagen hat und wogegen er auch sich wehren musste, gegen politische Strukturen, gegen kleingeistige Strukturen. Das ist also auch ein Anrufungsobjekt. Und da neigt er auch ab und zu zum Bänkelsang.

Absolut.

Den Bänkelsänger Till Eulenspiegel führt Christoph W. Bauer in so eine heutige Popstruktur zurück. Das ist eigentlich alles sehr amüsant.

Das finde ich auch. Und ich möchte noch eine Strophe zitieren, die mich dann an Ringelnatz erinnert hat. Denn in der Tat, Christoph W. Bauer zieht manchmal die lyrische Narrenkappe auf. Und eine Strophe, die hat mir in diesem Zusammenhang sehr gut gefallen, lautet: "ich mag nicht über kastanien dichten / obgleich ich kastanien doch so mag / will sie nicht mit metaphern gewichten / mit triftigem aus dem poetikverschlag." Das ist doch ganz wunderbar!

Ja, das ist wirklich sehr schön, weil durch das Gedicht widerlegt er natürlich das, was er eigentlich proklamiert. Das Gedicht ist der Beweis dafür, dass man sehr wohl über Kastanien dichten kann, obwohl man natürlich weiß, man kann ihnen nicht genügen, man schafft es nicht das wirklich auszudrücken, durch Sprache, was man dann empfindet, was schön ist.

Und das mündet in so einem, ja, sehr vieldeutigen, selbstironischen Ausruf: Ich bin nur ein Narr! Und der Narr hat Narrenfreiheit, der Narr kann sich auf die Lebensmaxime von Till Eulenspiegel berufen, aber er kann auch ein Gedicht schreiben, wo er sich als Narr darstellt und gleichzeitig den Narren in sich aufhebt und zur Literatur macht. Das ist alles sehr leicht, sehr schwebend, aber es steckt dann doch auch einiges dahinter.