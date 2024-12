Der Münchner Drehbuchautor Daniel Speck erzählt in seinem Roman „Jaffa Road“ vor dem Hintergrund des Nahostkonflikts eine Familiengeschichte. Darin werden die verschiedenen Perspektiven von Juden, Christen und Muslimen nachvollziehbar beschrieben werden. Für SWR 2 Kulturredakteurin Astrid Tauch war die Lektüre dieses Buches ihr „Kulturmoment des Jahres“. Sie zieht aus diesem Roman nicht nur historische Fakten, sondern auch die Erkenntnis, dass der gegenseitige Hass Familien zerstört und das Leben der nachfolgenden Generationen bestimmt. Im Dialog zwischen dem Deutschen Moritz und der Palästinenserin Amal spiegelt sich das Dilemma, in dem sich Deutschland bis heute befindet. Während Moritz auf unsere jüngste Geschichte verweist, die jeden Deutschen dazu verpflichtet, Juden zu schützen und vorbehaltlos zu unterstützen, fragt Amal zurück: gibt dieses Unrecht, das wir Deutsche den Juden angetan haben, den Juden das Recht, den Palästinensern Unrecht anzutun?

In einem Jahr voller Krieg, Katastrophe und Krise gab es vermutlich trotz allem immer wieder Momente, in denen ein Buch, eine Ausstellung, ein Kinobesuch, ein Text, ein Musikalbum, ein besonderer Kulturort oder ein Theatererlebnis Erfahrungen, Begegnungen und Erkenntnisse stifteten, die über das hinausgewiesen haben, was wir gerade an Anspannung, Belastung und Gegenwartsgefangenheit erleben. Diese Momente und ihre Auslöser interessieren uns und von ihnen sollen uns unsere Autorinnen und Autoren erzählen. Welcher Moment war es? Wovon wurden sie ausgelöst? Was zeichnete die Erfahrung aus? Welche Erkenntnis steckte in diesem Moment? Warum konnte es dieser Kulturmoment schaffen, so zu wirken?

