SWR2 Lesenswert Quartett

Moderation: Denis Scheck



Ijoma Mangold, Insa Wilke und Anne-Dore Krohn diskutieren über Bücher von Nora Krug, Nino Haratischwili, Michael Kleeberg und Michael Ondaatje.

Denis Scheck, Deutschlands scharfzüngiger Literaturkritiker, moderiert die Gesprächsrunde unterhaltsam und mit Niveau vor Publikum im Palais Biron in Baden-Baden. Seine festen Mitstreiter sind Insa Wilke, freie Literaturkritikerin, und Ijoma Mangold, Literaturchef der Zeit. Zu jeder Sendung wird ein Gast eingeladen, der das Quartett vervollständigt.

Dieses Mal ist es Anne-Dore Krohn aus Berlin. Sie ist Redakteurin im Kulturradio des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB).

Video: Lesenswert Quartett

Vier Bücher - vier Meinungen: nicht immer sind die Quartett-Teilnehmer einig in ihrer Bewertung: es gibt Lob und Tadel, mal lebhaft und impulsiv, mal sachlich und analytisch. Immer stehen die Bücher im Mittelpunkt, denn am Ende soll der Leser eine klare Vorstellung vom Inhalt haben und wissen, was ihn bei der Lektüre erwartet.

Im Vorfeld der Frankfurter Buchmesse werden besprochen:

Nora Krug: Heimat - Ein deutsches Familienalbum, Penguin Verlag

Die Autorin und Illustratorin, in Karlsruhe geboren, lebt seit 12 Jahren in New York. Um die Frage, was Heimat für sie bedeutet, zu beantworten, sucht sie nach Spuren in der Vergangenheit ihrer Familie: Entstanden ist eine Collage aus handgeschriebenen Bildergeschichten, Fotografien, Archiv- und Flohmarktfunden, ein poetisch erzähltes Erinnerungskunstwerk, in dem Familiengeschichte auf Zeitgeschichte trifft.

Nino Haratischwili: Die Katze und der General, FVA

Alexander Orlow ist "Der General". Er hat in Berlin ein neues Leben begonnen, wird jedoch seine Erinnerungen an seinem Einsatz im Tschetschenienkrieg nicht los. Ein Schuld-und-Sühne-Roman über den Krieg in den Ländern und in den Köpfen.

Michael Kleeberg: Der Idiot des 21. Jahrhunderts, Galiani Berlin Verlag

Geschichten und Schicksale eines bunten Freundeskreises in einer globalisierten Welt, mit allen Problemen und Konflikten unserer Zeit. Michael Kleeberg geht zu den Wurzeln ihrer Kulturen: Iran, Deutschland, Libanon. Er verarbeitet Motive östlicher und westlicher Kultur zu einem großen Ganzen.

Michael Ondaatje: Kriegslicht, Hanser Verlag

Gerade hat Michael Ondaatje den "Golden Man Booker Prize" für sein Buch "Der englische Patient" erhalten, den er vor 25 Jahren geschrieben hat. "Kriegslicht" heißt sein neuer Roman: zwei Kinder werden nach dem Kriegsende von den Eltern in London zurückgelassen - dann kehrt die Mutter nach langem Schweigen aus dem Nichts zurück. Als der Sohn erwachsen ist, versucht er, der Vergangenheit seiner Mutter als Spionin im Kalten Krieg nachzuspüren.