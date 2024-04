Eine Geschichte des neoliberalen Europa



Was war das für ein Jubel, als im Herbst 1989 der Eiserne Vorhang fiel. 25 Jahre später zieht der Wiener Historiker Philipp Ther eine kritische Bilanz der so genannten Wende in Osteuropa, die eine grundlegende neoliberale Umgestaltung zur Folge hatte. Anschaulich und gelehrt zugleich erklärt das Buch die Zusammenhänge der jüngeren Geschichte und deren Auswirkungen auf unsere Gegenwart. Ther erhielt dafür den Preis der Leipziger Buchmesse 2015.

Suhrkamp-Verlag - Die neue Ordnung auf dem alten Kontinent Eine Geschichte des neoliberalen Europa Autor: Philipp Ther Verlag: Suhrkamp

Philipp Ther hat den Herbst 1989 in Prag erlebt. Er war live mit dabei, als Ende November Hunderttausende Tschechinnen und Tschechen auf den Wenzelsplatz strömten und den mächtigsten Mann der CSSR, Miloš Jakeš, Chef des Politbüros, zum Rücktritt zwangen.

"Es herrschte ein Gefühl wie auf einer Abiturfeier..."

...fasst Philipp Ther die Atmosphäre jener Tage zusammen. Die Protagonisten der "Samtenen Revolution" waren damals, im Herbst 89, von einem rauschhaften Lebensgefühl erfüllt.

Ein Rausch, der in einen bösen Kater mündete. Schon im Winter 89/90 schnellten die Preise für Milchprodukte und Gemüse in der Tschechoslowakei durch die Streichung der staatlichen Lebensmittel-Subventionen um die Hälfte nach oben. In Polen vernichtete die Hyperinflation sämtliche Ersparnisse in Zloty und drückte die realen Gehälter auf weniger als hundert Mark im Monat. Und in der DDR stellten Hunderte Fabriken den Betrieb ein und setzten Hunderttauende ehemals Werktätiger auf die Straße.

Die wirtschaftliche Misere in den Transformationsländern führte nicht zu einem "Dritten Weg" zwischen Sozialismus und Kapitalismus, wie ihn einige Dissidenten erträumt hatten, sondern ebnete die Bahn für die so genannten "Schocktherapien", die Wirtschaftsdoktoren in IWF und Weltbank den ehemals kommunistischen Diktaturen verordneten. Philipp Ther arbeitet in seinem Buch heraus, wie sie durchgesetzt wurden.

"1989/90 gab es aufgrund des Ausgangs des Kalten Kriegs kein Gegenmodell mehr zum westlichen Modell. Wobei "westlich" damals, aufgrund der Krise der Wohlfahrtsstaaten, vor allem hieß: freie Marktwirtschaft. Man darf nicht vergessen, auch Jugoslawien, das einmal für eine Art "Dritten Weg" stand, war bankrott." Philipp Ther

Auch wenn die neoliberalen Schocktherapien in den einzelnen Ländern Osteuropas unterschiedlich intensiv durchgezogen wurden, die Prinzipien waren überall die gleichen: Liberalisierung, Deregulierung, Privatisierung. Die Durchsetzung dieser Agenda war nicht zuletzt deshalb möglich, weil sich die jungen Demokratien erst festigen mussten und organisierter Widerstand - etwa durch schlagkräftige Gewerkschaften - kaum zustande kam.

"Ich versuche nicht, den Neoliberalismus als Popanz aufzubauen und dann drauf einzuschlagen, das ist eher unproduktiv. Mich hat eher eine Systemanalyse interessiert: Was hat funktioniert, und was hat nicht funktioniert und warum nicht." Philipp Ther

Funktioniert – meint Philipp Ther – hat die neoliberale Transformation in Polen, Tschechien und der Slowakei. Nicht funktioniert hat sie vor allem in Russland und der Ukraine, wo korrupte Oligarchen sich nach dem Zusammenbruch des Sowjetsystems zu Spottpreisen an staatlichem Eigentum bedient haben.

Ausführlich beschäftigt sich Ther auch mit der Situation in Deutschland: Die DDR war ein Sonderfall, was den Übergang von staatlicher Kommandowirtschaft zu einem kapitalistischen System betraf.

"Es wird häufig übersehen, dass dort die erste und in gewisser Hinsicht radikalste Schocktherapie stattfand, nämlich in Form einer Währungsunion und später der Vereinigung - was ja auch hieß: EU-Beitritt." Philipp Ther

Die wirtschaftliche Basis der ehemaligen DDR wurde durch die rasche Westanbindung de facto liquidiert, stellt Philipp Ther fest. Eine Entwicklung, von der sich Deutschlands Osten bis heute nicht erholt hat.

Philipp Thers Buch ist keine besserwisserische Abrechnung und keine flott formulierte Polemik, auch wenn die kritische Haltung des Autors zu neoliberalen Konzeptionen durchaus deutlich wird. Beeindruckend an dem Band ist vor allem die enorme Faktenfülle und die umsichtige Anordnung des Materials, die Ther vorgenommen hat. Dazu kommt der klare, flüssige Stil des Autors, der das Buch auch einem nicht-akademischen Publikum ohne weiteres verständlich macht.