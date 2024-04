Die Zeit der Gegenwart



Nach fünf Jahren und über 4.500 Seiten hat Heinrich August Winkler seine Geschichte des Westens abgeschlossen. Sie spannt sich von der Antike bis heute. Der neueste, vierte Band ist keine Historiographie wie die vorangegangenen, aber auch keine essayistische Betrachtung, sondern eine Momentaufnahme des letzten Vierteljahrhunderts aus der Sicht des Spätherbstes 2014. Wer sich über aktuelle politische Themen wie die Ukrainekrise, die Politik der USA oder über die Zukunft der Europäischen Union eine Meinung bilden will, der kann das nach der Lektüre gerade der letzten beiden Bände der Geschichte des Westens weitaus fundierter tun als zuvor.

Geschichte des Westens Bd. IV: Die Zeit der Gegenwart Autor: Heinrich August Winkler Verlag: C.H.Beck

Vor fünf Jahren hat der Historiker Heinrich August Winkler ein Projekt begonnen, mit dem er rasch von sich reden machte: eine mehrbändige Geschichte des Westens. Winkler befasst sich mit der Frage, wie sich die Ideale der Amerikanischen und Französischen Revolutionen des 18. Jahrhunderts auch international durchsetzten: Menschenrechte, Gewaltenteilung, individuelle Freiheiten. Teilweise eine Erfolgsgeschichte – die Etablierung der Demokratie in Deutschland ist ein Beispiel. Aber auch eine Geschichte, in der der Westen gegen seine eigenen Ideale verstieß. Die Geschichte der westlichen Ideale, so der Autor, ist also auch die eines Kampfes um ihre Verwirklichung. Ursprünglich hatte Winkler darüber zwei Bände geplant, aber im Verlauf des Projektes wurden daraus doppelt soviele. Nachdem gerade im vergangenen Spätherbst Band 3 erschienen ist, der sich mit der Zeit des Ost-West-Konfliktes befasste, ist nun der abschließende vierte Band erhältlich: er behandelt – ungewöhnlich für einen Historiker – die Zeit der Gegenwart, also die Jahre von 1991 bis 2014. Zugleich enthält er ein Resümee und einen knappen Ausblick.

Das Jahr 2014 hat das Zeug dazu, als Jahr einer krisenhaften Epochenwende in die Geschichte einzugehen – so kann man es schließen, aus Heinrich August Winklers jüngster Geschichte des Westens. Und das gleich durch drei Faktoren. Da ist erstens die Herausforderung durch den IS. Zweitens ist Rußland wieder zum Gegenspieler geworden. Und drittens besetzten nach der Europawahl Links- und Rechtspopulisten ein Drittel der Parlamentssitze. Unter diesen Umständen ist die Zukunft des europäischen Projektes offen. Und doch bleiben die Ideale des Westens so lebendig wie eh und je. Winkler schreibt:

"Die subversive Kraft der Ideen von 1776 und 1789 hat sich noch längst nicht erschöpft. Sie hat die westlichen Demokratien zu immer neuen Korrekturen ihrer Politik gezwungen und letztlich aus dem normativen Projekt einen normativen Prozess gemacht." Heinrich August Winkler: Geschichte des Westens. Die Zeit der Gegenwart, Seite 18

Die Bewährungsprobe kam in Winklers Augen mit dem 11. September 2001: für die USA, aber auch für den Westen insgesamt.

Was am 11. September geschah, war von neuer Qualität: Es enthüllte die Verletzbarkeit der westlichen Gesellschaften im allgemeinen und der mächtigsten von ihnen im besonderen. Für die Zukunft hing alles davon ab, wie die USA den Angriff beantworten würden: ob unter Beachtung der Normen des Völkerrechts und der Regeln des Rechtsstaates – also von Errungenschaften, die die Vereinigten Staaten selbst mit hervorgebracht hatten. Oder nach dem ungeschriebenen Motto aller Machtstaaten, dass Not kein Gebot kenne." Heinrich August Winkler: Geschichte des Westens. Die Zeit der Gegenwart, Seite 202f

Das Ergebnis ist bekannt. Winklers Darstellung lässt freilich auch erkennen, dass der Schlag von 2001 einen Westen traf, der in vielen politischen Problemen steckte. Die EU hatte versäumt, den Euro mit einer gemeinsamen Finanz- und Wirtschaftspolitik zu unterfüttern: eine kapitale Hypothek für die Zukunft. Das Verhältnis zu Russland kühlte schon in den neunziger Jahren langsam ab. Und US-Präsident Bill Clinton gelang es nicht, den sinnlosen Nahostkonflikt zu befrieden. Winkler entwirft wie schon in den vorigen drei Bänden auch jetzt wieder das historiographische Kaleidoskop einer Epoche: trotz einer Fülle von Details ist das Buch gut lesbar. Natürlich ist es etwas anderes, über gerade erst vergangene Ereignisse zu schreiben, als wenn man die Zeit vor hundert Jahren betrachtet. Winkler kann sich nicht auf Archivquellen stützen, weil die schlicht noch nicht zugänglich sind, sondern nur auf einen Fundus aktueller Literatur, Zeitschriften und Internetquellen.

Die ersten beiden Bände der Geschichte des Westens waren vor allem Lektüre für Geschichtsinteressierte. Band drei und der neue Band vier erklären, wie sich die Welt der Gegenwart herausbildete. Sie liefern also Hintergrundwissen zum Zeitgeschehen. Indem Winkler zum Beispiel daran erinnert, wie die USA schon unter Bill Clinton jene fatalen wirtschafts- und wettbewerbspolitischen Entscheidungen trafen, die später auf die Weltfinanzkrise hinausliefen. Breiten Raum widmet Winkler den acht Jahren des George W. Bush – einer für den Westen finsteren Epoche. Bush wurde Präsident durch ein fadenscheiniges Wahlprocedere im entscheidenden Bundesstaat Florida: dort hatten ausgerechnet in demokratischen Hochburgen die Zählmaschinen versagt; und es gelang den Republikanern, die überfälligen Nachzählungen der Stimmzettel per Gerichtsbeschluss zu stoppen. Man möchte ergänzen, dass schon diese de-facto Wahlmanipulation demokratischen Idealen Hohn sprach. Was ab 2001 folgte, war eine Melange aus Inhumanität und politischer Dummheit. Winkler nennt nur ein Beispiel:

"Der Vietnamkrieg hätte die USA belehren können, dass die Erfahrungen, die sie beim Wiederaufbau in Europa gemacht hatten, sich nicht einfach auf kulturell völlig anders geprägte Gesellschaften übertragen ließen. Der Irakkrieg von 2003 zeigte, dass große Teile der 'politischen Klasse' Amerikas diese Lektion nicht gelernt hatten." Heinrich August Winkler: Geschichte des Westens. Die Zeit der Gegenwart, Seite 234

Allerdings war die Bush-Ära mit ihren Fehlentscheidungen und Lügen möglicherweise nur eine vorübergehende Phase. Wohl leiden die USA bis heute unter den Folgen der Jahre 2000 bis 2008. Die Bevölkerung will nichts mehr wissen von militärischem Engagement im Ausland; und überdies fehlt den USA heute – anders als im Kalten Krieg – das nötige Geld. Folglich halten sie sich zurück – und darin sieht Winkler wie schon andere Beobachter vor ihm den tieferen Grund für die vielen Krisen von 2014. Das Kapitel über die unmittelbare Gegenwart hat Winkler mit "Ende aller Sicherheit" überschrieben – das er mit der Finanzkrise von 2008 beginnen sah.

"Seit es für den Westen keine ideologische Herausforderung mehr durch eine andere Weltmacht gibt, ist eine andere Art von Bedrohung seiner normativen Errungenschaften immer deutlicher hervorgetreten: die durch die entfesselten Finanzmärkte und die von ihnen betriebene, durch die digitale Revolution ermöglichte Globalisierung des Kapitals. Eine Bedrohung mithin durch den Westen selbst." Heinrich August Winkler: Geschichte des Westens. Die Zeit der Gegenwart, Seite 608

Gleichzeitig ist die Politik, westliche Ideale anderen Menschen gewissermaßen mit dem Baseballschläger einzuhämmern, grandios gescheitert.

Hinzu kommt die Bedrohung aus der Islamischen Welt, beginnend mit dem arabischen Frühling. Ein Experiment, von dem Winkler nicht allzu viel erwartet.

"Der Islam kennt nicht jene strikte Unterscheidung von göttlichen und irdischen Gesetzen, die für das Christentum konstitutiv ist. Das Fehlen dieser Trennung war und ist eine Vorbelastung jedes Versuchs, eine Demokratie in einer islamisch geprägten Gesellschaft zu errichten." Heinrich August Winkler: Geschichte des Westens. Die Zeit der Gegenwart, Seite 461

Hier kommt Winkler zurück auf jene Beobachtung, die seiner Geschichte des Westens zugrundeliegt: indem er nämlich die Ideen von Menschenrechten, individueller Freiheit und Gewaltenteilung gerade nicht auf weltliche Anstöße zurückführt.

"Entgegen der laizistischen Legende ist die Geschichte des Westens durch nichts so stark geprägt worden wie durch die Religion: die christliche, auf Jesus zurückgehende Trennung der Sphären von Gott und Kaiser und die Ausdifferenzierung von geistlicher und weltlicher Gewalt. Eine mittelalterliche Vorform der modernen Gewaltenteilung. Der Gedanke der Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz hätte sich schwerlich durchgesetzt, wäre ihm nicht der Glaube vorausgegangen, dass es nur einen Gott gibt, vor dem alle Menschen gleich sind. Die Idee der unverwechselbaren Würde eines jeden Menschen ist angelegt in dem Glauben, dass Gott den Menschen nach seinem Bilde schuf." Heinrich August Winkler: Geschichte des Westens. Die Zeit der Gegenwart, Seite 581

Und damit wurde das normative Projekt des Westens zu einer Kampfansage – erst an die europäischen Monarchen, später an die totalitären Diktaturen. Heute ist es eine Kampfansage an Nationalisten und autoritäre Regimes, an religiöse und pseudoreligiöse Fanatiker. Angesichts dieser Bedrohungen sieht Winkler den Westen gefordert, zusammenzurücken – wie einst im Kalten Krieg. Noch allerdings ist es in Winklers Augen nicht zu spät, umzusteuern:

"Wenn die Nationen des Westens mit ihren Abweichungen von den eigenen Werten schonungslos ins Gericht gehen, können sie auch gegenüber nichtwestlichen Gesellschaften glaubwürdig für ihre größte Errungenschaft eintreten und an dem festhalten, was den Kern des normativen Projekts des Westens ausmacht: dem universellen Charakter der unveräußerlichen Menschenrechte. Solange diese Rechte nicht weltweit umfassend verwirklicht sind, bleiben die Ideen von 1776 und 1789 ein unvollendetes Projekt. Der Westen gäbe sich selbst auf, wenn er sich mit diesem Zustand abfinden würde." Heinrich August Winkler: Geschichte des Westens. Die Zeit der Gegenwart, Seite 18

Wie schon vor dreißig Jahren in seinen brillanten drei Bänden über die Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik schreibt Winkler aus der Perspektive eines Fürsprechers für Menschenrechte und Demokratie. Er ist ein Fürsprecher mit Augenmaß: Denn einst erinnerte er mit Blick auf das Deutschland von 1918 daran, dass Demokratisierung nicht immer nur mit demokratischen Mitteln durchgesetzt werden kann. Mit Blick auf die Gegenwart aber, stellt er nunmehr klar, dass der Westen nur die Chance hat, auf die Anziehungskraft seiner Ideale zu setzen – ihre Anerkennung zu erzwingen, würde nicht funktionieren.

Mit dieser Botschaft lässt Heinrich August Winkler seine Geschichte des Westens ausklingen. Auf eine andere Art als in den vorangegangenen drei Bänden lässt er hier in den vierten seine Wertungen einfließen: wenn er für eine echte europäische Wirtschaftsintegration eintritt, dann tut er das zwangsläufig aus der Perspektive des kommentierenden Zeitgenossen, nicht des zurückblickenden Historikers.