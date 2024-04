Aus dem Englischen von Gerhard Falkner und Nora Matocza



Tom Drury hat mit "Das stille Land" einen Roman geschrieben, in dem er seinen eigenen, sehr leisen und höchst überzeugenden Weg gefunden hat, mit dem Übernatürlichen und irrationalen Traumwelten umzugehen. Abgesehen davon ist er ein Meister des Dialogs.

Autor: Tom Drury

"Ein stilles Land" heißt der neue Roman von Tom Drury, und nichts anderes als ein "stilles Land" ist wohl dieses Iowa, der US-amerikanische Bundesstaat, in dem Drury 1956 geboren wurde und wo er auch heute noch lebt. Bisher sind alle seine Bücher dort angesiedelt, der 2008 auf Deutsch erschienene Band "Die Traumjäger" oder "Das Ende des Vandalismus" von 2010. Allerdings ist ihnen zwar viel kritische Anerkennung, aber nur wenig Aufmerksamkeit beim breiten Publikum zuteil geworden. Dabei ist Iowa dank Drury, einer der bedeutendsten Orte auf der Landkarte der Weltliteratur.

"Driftless Area" heißt der neue Roman von Tom Drury im Original, und diese Driftless Area gibt es tatsächlich. Es ist eine Gegend im nordöstlichen Iowa, die von der Drift, also dem Geröll, das Gletscher während der letzten Eiszeit vor sich herschoben, verschont geblieben ist. Verschont geblieben ist diese Gegend bis heute auch von der Aufmerksamkeit der meisten Menschen. Größere Städte gibt es hier nicht, dafür viel Landwirtschaft, riesige Felder und hier und da ein kleiner Ort mit Bar und Bowlingbahn. Einer dieser Orte könnte Shale sein, die fiktive Kleinststadt in der Drurys Roman spielt. "Das stille Land" übrigens ist der passend übersetzte Titel eines erstklassig ins Deutsche übertragenen Werks. Erstklassig, weil es viele umgangssprachliche Dialoge enthält, und kaum etwas ist schwieriger, als Umgangssprache zu übersetzen.

"Also pass mal auf, Rebecca will mit dir Schluss machen", sagte Carrie. "Sie wollte, dass du es als erster erfährst."

"Oh, super", sagte Pierre.

"Tut mir leid."

"Aber du hast es ja doch vor mir gewusst."

"Na ja, dann bist du eben EINER der Ersten."

"Sie hätten mich ja anrufen können."

"Sie kommt momentan mit dem Hörer nicht klar, Pierre."

"Man braucht eigentlich nur jemanden, der wählt und den Hörer hält."

"Geht es denn überhaupt um das Telefon?", sagte Carrie. "Eigentlich nicht, oder? Natürlich tut dir das jetzt bestimmt sehr weh und so. Aber es gibt keinen Grund. Es ist einfach so wie es ist."

"Was soll das heißen?"

"Denk mal drüber nach."

"Klar ist es so, wie es ist. Wenn es nicht so wäre, wäre es ja nicht so."

Pierre heißt der junge Mann, mit dem hier auf so unsanfte Weise Schluss gemacht wird. Doch allzu sehr erschüttert ihn die Trennung nicht. Auch den Tod seiner Eltern kurz darauf scheint er gut zu verkraften. Pierre ist ein erstaunlich gleichmütiger Mensch, aber offenbar sind die Menschen in Iowa, zumindest alle Figuren in diesem Roman, allzu großen Aufregungen in aller Regel abhold. Für eine Weile zwar verlässt Pierre Hunter das kleine Shale, um zu studieren - dann kehrt er aber zurück, um im örtlichen Restaurant Barkeeper zu werden. So eintönig die Landschaft, könnte man meinen, so ambitionslos ihre Bewohner. Aber natürlich sucht hier jeder, wie wir auch, nach dem Glück. Nur dass dieser Vorgang in Iowa etwas ruhiger und unauffälliger vonstatten geht als anderswo. Pierre Hunters Glück heißt Stella Rosmarin, und Pierres und Stellas erste Nacht miteinander ist nichts weniger als ein Versuch in Metaphysik:

"Und worauf hatten sie es abgesehen? Es ging nicht nur um das gute Gefühl von Reiben und Gleiten, obwohl das unbedingt dazugehörte. Vielleicht gab es einstmals, vor dem Beginn des individuellen Denkens, eine Zeit, in der das Gefühl in die Welt getreten war und alle es auf die gleiche Weise verstanden hatten. So ähnlich war es jetzt: Diese Zeit wieder zu finden und sie eine Nacht lang zu durchleben. Sich zu vereinigen wie beim Ehegelübde. Es war wie dieses eine einzige Wort, von dem Pierre gesprochen hatte, als er damals so betrunken gewesen war, dieses Wort, das alles sagte, und dieses Wort war das Geräusch des Atmens." Tom Drury: Das stille Land

Beim Schlittschuhlaufen ist Pierre ins Eis des örtlichen Sees eingebrochen, da hat ihn Stella gerettet. Stella, die allein und fernab des Ortes über dem See wohnt und Pierres Einbrechen voraus sieht, bevor er sich überhaupt die Schlittschuhe anzieht. Etwas also scheint hier nicht mit rechten Dingen zuzugehen. Schon ihr Name - Stella Rosmarin - wirkt wie von einer anderen Welt. Einer, der zu schön ist, um wahr zu sein.

Nicht nur die Metaphysik, auch Übernatürliches scheint plötzlich in dieser bäuerlich-prosaischen Umgebung vonstatten zu gehen. Vielleicht ist es gerade die Eintönigkeit, ja Ideenlosigkeit der Landschaft, die den Umgang mit Traumwelten befördert. Nicht umsonst hieß Tom Drurys erster auf Deutsch erschienener Roman "Die Traumjäger".

In "Das stille Land" geht er nun weiter und lässt diese irrationalen Traumwelten, wenn man so will, fiktionale Wirklichkeit werden. Er schreibt etwas, das man einst, auf südamerikanische Literatur gemünzt, "Magischen Realismus" nannte. Menschen sehen Dinge voraus, die sich gemeinhin nicht voraussehen lassen, Tote kehren zurück, um ihre Mörder zu jagen. Das mag in einer Zeit, in der ein knallharter Realismus tonangebend ist, befremdlich anmuten. Aber "Das stille Land" ist alles andere als ein Zwitter aus typisch amerikanischem Provinzroman und "Hundert Jahre Einsamkeit". Drury hat vielmehr seinen ganz eigenen, sehr leisen und höchst überzeugenden Weg gefunden, mit dem Übernatürlichen umzugehen, es wie nebenbei in seine Prosa einfließen zu lassen. Und wenn es ein sogenannter Glücksstein ist, der wie von unsichtbarer Hand gelenkt, punktgenau sein Ziel trifft, umso besser.

"Er sprang auf, griff nach dem Glücksstein in seiner Jackentasche, holte aus und warf den Stein nach dem Truck. Manchmal geschehen Dinge, die dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik zu widersprechen scheinen, der besagt, dass alle Prozesse sich in Richtung Chaos entwickeln. Einmal hatte Pierre ein Feuerzeug auf den Gehweg fallen lassen, und es war aufrecht stehend auf dem Boden gelandet. Und jetzt fuhr der Pick-up wieder an, wobei seine Reifen auf dem Asphalt durchdrehten, ohne Halt zu finden, aber das spielt auch keine Rolle, denn der Stein schien, während er durch die Luft flog, genau zu wissen, was von ihm erwartet wurde, er beschrieb einen leichten Bogen, glitt abwärts, schoss durch das Fenster und traf den Fahrer." Tom Drury: Das stille Land

Dieser Fahrer, ein Dieb und Mörder, hatte versucht, mit Pierres Rucksack davonzufahren. Da der Glücksstein ihn aber entgegen aller Wahrscheinlichkeit trifft, gelingt ihm das nicht. Mit dem Flug des Glückssteins aber kommt auch gleichsam der Stein der Handlung ins Rollen. Der Fahrer, nachdem er aus der Ohnmacht erwacht ist, versucht Pierre, den er als Tramper mitgenommen hatte, ausfindig zu machen, um ihm eine Kugel in den Kopf zu jagen. Dass Pierre selbst eine Art Glücksstein ist, ein Instrument der Rache nämlich - Stella Rosmarins Rache -, ist ihm nicht bewusst. So kommt es am Ende zum geradezu westernhaften Showdown in einem alten Obstgarten.

"Pierre betrat die Hütte des Obstgartens und nahm seine Schrotflinte vom Dachsparren. Die Patronen lagen in einer Schachtel in der Tischschublade. Er dreht die Flinte um, lud sie mit fünf Patronen und steckte noch ein Dutzend in die Tasche, wobei er dachte, wenn das nicht genügte, wäre es gleichgültig, wie viele er dann noch hätte." Tom Drury: Das stille Land

Ein gewisser lakonischer Witz ist Tom Drurys Prosa zu eigen, wobei man diese Prosa eigentlich nicht lakonisch nennen kann, so schlicht und einfach sie auch daherkommt. Lakonie bringt man allzu leicht mit einer Kälte oder zumindest Kühle und Coolness in Verbindung. "Das stille Land" aber hat damit nichts zu tun. Der Roman ist, auch wenn Mörder, Betrüger und Untote darin vorkommen, ein warmherziger, ja seltsam erhebender Roman, eine Liebeserklärung an eine Landschaft und ihre Bewohner, fast ein Gesang. Ein Gesang freilich, der vom leisen Atmen zweier Liebender bis zum gellenden Schuss aus der Schrotflinte sich aufspannt.