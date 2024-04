Aus dem Englischen und Afrikaans von Barbara Jung



Antjie Krog gibt es nun endlich auch auf Deutsch! Krog ist eine der engagiertesten Journalistinnen und eine der wichtigsten Lyrikerinnen in Südafrika, doch keins ihrer Bücher wurde bisher ins Deutsche übersetzt. Jetzt gibt der Lyrikband "Körper, beraubt" Einblick in ihr Schaffen. In berührenden Texten erzählt Krog von dem Versuch der Versöhnung nach Ende der Apartheid, von der Suche nach einem neuen Gebrauch der Unterdrückersprache Afrikaans und von sich selbst: Wie es ist, als Frau zu altern.

Körper, beraubt Aus dem Englischen und Afrikaans von Barbara Jung Autor: Antjie Krog Verlag: Verlag Matthes & Seitz

Katharina Borchardt: Antjie Krog schreibt literarische und politische Texte. Sie stammt aus einer Buren-Familie und war sich der historischen Schuld der Buren in Südafrika schon als Jugendliche bewusst. In den 90er Jahren schrieb sie dann viel über die Wahrheits- und Versöhnungskommission, die die Verbrechen der Apartheid aufklären sollte. Bis heute hadert sie mit ihrer Herkunft und Sprache, sagt sie:

"Es lässt sich nicht leugnen, dass Afrikaans die Sprache der Unterdrücker war, die Sprache der Gewalt und des Ausschlusses. Bei der Wahrheitskommission benutzten Opfer häufig die Afrikaanse Sprache, wenn sie berichteten, wie sie gefoltert wurden." Antjie Krog

Antjie Krog schreibt ihre Sachbücher auf Englisch und ihre Gedichte auf Afrikaans.

Frau Kramatschek, bevor wir gleich in die Lyrikanalyse einsteigen, möchte ich erst mal eines vorweg schicken: Der Band "Körper, beraubt" ist das erste Buch von Antjie Krog, das überhaupt ins Deutsche übersetzt wurde. Ich bin darüber etwas konsterniert, muss ich sagen. Wie kann das sein, eine so bekannte Autorin - nicht einmal ihr großes Werk "Country of my Skull" mit den Texten zur Arbeit der Wahrheitskommission liegt auf Deutsch vor.

Claudia Kramatschek: Ja, da stimme ich Ihnen zu, das ist nicht nur ein Versäumnis, das ist eigentlich auch eine editorische Schande, dass dieses grundlegende Werk "Country of my Skull" bis dato nicht ins Deutsche übertragen worden ist. 1998 erschien es bereits in Südafrika.

"Country of my Skull", also "Land meines Schädels" ist ein Meilenstein in der Erinnerungsliteratur, ein Meilenstein auch in der kolonialen, beziehungsweise postkolonialen Aufarbeitungsliteratur. Darin hält Antjie Krog, die als Journalistin 1996 begann, die Arbeit der Wahrheits- und Versöhnungskommission zu begleiten, all die Geschichten, die damals ans Tageslicht kamen, fest. Schließlich musste sie auch einen Weg finden, um das zu verarbeiten, was sie selbst über ihr eigenes Land erfuhr. "Country of my Skull" ist ganz wunderbar, weil es Journalismus und Poesie formal in Verbindung miteinander bringt. Das heißt: Auch literarisch formal ist dieser Band ein literarischer Meilenstein. Und es ist nur zu hoffen, dass der Gedichtband "Körper, beraubt", der bereits 2006 im Original erschien, vielleicht jetzt die Tür bei uns öffnet, um auch vorherige wichtige Werke von Antjie Krog in den Bick zu nehmen.

Über den Gedichtband "Körper, beraubt" wollen wir jetzt genauer sprechen. Auch darin kommt die Autorin auf die Apartheit zu sprechen. Und sie zitiert auch noch einmal aus den Aussagen einzelner Menschen, vor der bereits genannten Wahrheitskommission. Also zum Beispiel zitiert sie eine gewisse Cynthia Ngewu. Was hat diese Frau durchgemacht?

Das Gedicht, das "Cynthia Ngewu" heißt, ist tatsächlich ein direktes Zitat aus der Zeugenaussage dieser Cynthia Ngewu. Darin hören wir, wie sie sinngemäß sagt: Wenn dieser Mann namens XY, der XY getötet hat, wenn dieser Mann durch die Wahrheits- und Versöhnungskommission wieder ein Mensch werden darf, dann bin ich dafür, dass ihm vergeben wird. Dieses Gedicht hält also eine Zeugenaussage fest. Cynthia Ngewu ist ein Opfer. Mehrere dieser Gedichte aus "Körper, beraubt" kommen noch einmal auf die Verbrechen zurück, die an den Schwarzen begangen wurden. Ich möchte da gar nicht in die Einzelheiten gehen, es sind teilweise wirklich sehr grausame Gedichte. Antjie Krog hat immer gesagt, auch als Journalistin: Wir müssen das en détail festhalten, damit diese Verbrechen allesamt archiviert werden.

Opfergeschichten sind das eine in diesem Lyrikband. Antjie Krog erzählt aber auch andere Geschichten über ihr Land. Sie meditiert zum Beispiel über den Tafelberg. Was erzählt sie uns sonst noch?

Es ist ein Band, in dem sie auch ganz stark ihre immense, unendliche Liebe zu ihrer Heimat Südafrika zum Ausdruck bringt. Sie haben den Tafelberg bereits genannt – inmitten all dieser politischen Gedichte ragt die Landschaft, die Natur und vor allen Dingen der Tafelberg als Inbegriff dieser südafrikanischen Natur empor. Ein Gedicht, ein Rondo ist dem Tafelberg gewidmet, ein ganz wunderbares Gedicht, nicht zuletzt auch deswegen, weil Krog in diesem Gedicht die vielen verschiedenen Namen, die in den vielen verschiedenen afrikanischen Sprachen dem Tafelberg immer wieder gegeben worden sind, vermischt in ihre Sprache Afrikaans. Das ist also sozusagen eine vielstimmige Hommage an die Vielstimmigkeit und Pluralität und ethnische Pluralität Südafrikas.

Also auch eine Hommage an die Körper, die Menschen, die in diesem Land leben. Inwiefern passt hier der Titel "Körper, beraubt"?

Der passt natürlich sehr gut, denn es sind ja eben Gedichte, die noch einmal vergegenwärtigen, was das Land an Leid zutage gefördert hat. Ein Gedicht heißt auch "Land des Leids und der Gnade". Es ist also beides in diesem Land vorhanden. Und die Körper, die beraubt sind, sind natürlich die Körper, die ihrer Würde, ihres Rechts auf ein freies Leben beraubt waren bis zum Ende der Apartheid. Darauf verweist dieser Titel zunächst, aber es gibt natürlich noch andere Lesarten dieses Titels.

Am Anfang des Bandes stehen einige Gedichte, die ich persönlich sehr stark finde. Darin beschreibt Antjie Krog den Körper einer alternden Frau. Ich nehme mal an, dass es ihr eigener Körper ist. Sie ist jetzt 62 Jahre alt. Und sie beschreibt, wie der Körper nicht nur immer hässlicher wird, wie die Haut an Spannung verliert, sondern sie beschreibt auch, wie dieser Körper für Männer immer unsichtbarer wird. Inwiefern wird diese Frau auch ihres Körpers beraubt? So könnte man den Titel ja auch lesen!

Richtig. "Körper, beraubt" ist auch der private Blick auf das eigene Altern. Das darf man sehr autobiografisch lesen. Ich finde, dass in diesen Gedichten einerseits Zorn zum Ausdruck kommt, aber auch noch etwas Anderes: Krog erinnert auch da wieder an den Tafelberg und sagt: Ach, ich möchte auch noch so aufstrotzen in meiner Kraft und Fülle wie dieser Berg, den ich da vor dem Fenster sehe.

Diese Gedichte haben doch auch etwas sehr Zärtliches und auch teilweise etwas wunderbar Ironisches. Da gelingt ihr auch doch eine Art Distanznahme. Außerdem bricht sie als Autorin eine Art Tabu, wie sie ja auch schon als politische Autorin ein Tabu gebrochen hat, als sie die Geschichten aller Südafrikaner festzuhalten versuchte. Sie bricht auch hier ein Tabu, denn welche Schriftstellerin schreibt denn wirklich über das Alter und bemüht sich, eine neue Sprache dafür zu finden, eine Sprache, die der alternden Liebe, dem alternden Körper und der Schönheit dieses alternden Körpers auch gerecht zu werden versucht? Das versucht Krog in ihren Gedichten, und das gelingt ihr auch, finde ich.

Und schließlich könnte man den Band auch "Sprache, beraubt" nennen, denn Antjie Krog setzt sich intensiv mit der eigenen Sprache auseinander. Ich sagte es bereits: Ihre Muttersprache ist Afrikaans. Das ist die Sprache der weißen Buren und daher auch die Sprache der Unterdrücker in Südafrika. Das ist ein schwieriges Erbe. Gleichzeitig kann man sich seiner Muttersprache ja nicht entledigen, man kann sie vielleicht in Teilen neu erfinden. Und das versucht Krog am Ende dieses Bandes auch in Texten, die sich an Paul Celan orientieren. Auch er musste ja die deutsche Sprache, die Sprache der Täter neu erfinden und neu zusammensetzen. Ich muss allerdings sagen, mich sprechen diese stark verrätselten Gedichte von Antjie Krog nicht an. Wie geht es Ihnen?

Das ging mir ähnlich. Diese Gedichte sind jüngsten Datums, in diesem Band, der ja 2006 erschienen ist. Auch ich kann mit diesen Gedichten nicht ganz so viel anfangen.

Antjie Krog arbeitet da eben ganz stark mit Wortkompositionen, Neuerfindungen von Wörtern, mit Zeilenumbrüchen, mit Auslassungen von Buchstaben, mit graphischen Sperrungen. Sie bricht quasi die lexikalische und grammatikalische Struktur der Sprache auf. Das ist uns nicht ganz so eingängig. Außerdem dachte ich: Das kennt man schon von Celan. Kann man das heute noch so lesen?

Eine große Stärke dieses Bandes ist es, dass er zweisprachig ist, wir haben also links auf den Seiten immer die Originalfassung und rechts die deutsche Übersetzung. Ich habe es schon gesagt, die Sachbücher schreibt Antjie Krog auf Englisch, die Lyrik aber auf Afrikaans – was ich auch ganz verständlich finde, denn was ist einem näher als die eigene Muttersprache?

Nicht so logisch finde ich allerdings in dieser zweisprachigen Ausgabe, dass die Lyrik größtenteils auf Englisch abgedruckt wurde, denn die englische Fassung ist ja selbst schon eine Übersetzung des Afrikaans-Originals, selbst wenn Antjie Krog die Übersetzung selbst angefertigt hat.

Ja, die Sprachenfrage, die verfolgt Antjie Krog, und das ist in Südafrika auch eine große Frage. Man kann natürlich fragen: Warum wurden hier nicht alle Gedichte auf Afrikaans abgedruckt? Antjie Krog macht es ähnlich wie der südafrikanische Lyriker Charl-Pierre Naudé. Beide übersetzen ihre Gedichte hin und her. Auch Charl-Pierre Naudé schreibt auf Afrikaans, überträgt diese aber ins Englische und sagt, wie auch Antjie Krog, dass bei der Übertragung von der einen in die andere Sprache etwas ins Fließen gerät, die Gedichte verändern sich in der Übertragung natürlich.

Und insofern kann man den Herausgebern zwar vorwerfen, dass es editorisch puristischer gewesen wäre, man hätte hier nur die Afrikaanse Version genommen. Aber diese Frage der Sprachen, des Wechsels der Sprachen, in "Change of Tongue" 2003 auch thematisiert, hat ganz stark mit der Geschichte Südafrikas zu tun. Und insofern kann man diese editorische Notlösung auch etwas anders einordnen.