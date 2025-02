Im Oktober 1849 wurde Edgar Allan Poe in den Straßen Baltimores gefunden, delirierend und in fremden Kleidern. Wenige Tage später starb er, ohne dass die Ursachen für seinen Tod je aufgeklärt wurden. Dieser Tod hatte symbolhafte Bedeutung für den Grenzgänger zwischen den Tag- und Nachtseiten des Lebens.



Charakteristisch für sein ganz neues Gespür für Angst, Schrecken und Abgründiges waren seine Short Storys wie Der Doppelmord in der Rue Morgue, ein Pionierwerk der Kriminalliteratur, Ein Sturz in den Malstrøm oder Morella. Bereits in den 1840er-Jahren hatte der französische Dichter Charles Baudelaire in dem amerikanischen Schriftsteller einen Geistesverwandten erkannt und mit der Übersetzung von Poe-Erzählungen begonnen. 1856 dann brachte er dessen Unheimliche Geschichten in einem Sammelband heraus, dem weitere Übertragungen folgten.



In seinem Vorwort analysierte und feierte er Poes stilistische Errungenschaften, die er auch für sein eigenes Schreiben wie überhaupt für eine moderne Literatur als Maßstab betrachtete. Dazu gehörte Poes Überzeugung, dass Literatur sich nicht in den Dienst einer Botschaft stellen dürfe – ein Grundsatz, der heute unter amerikanischen Autoren fast als Standard gilt. Mit der Übersetzung dieser Poe-Ausgabe von Baudelaire macht Andreas Nohl ein Schlüsselwerk zugänglich, das nicht nur für die Poe-Rezeption in Europa, sondern auch für die literarische Moderne wegweisend wurde.

Zum Autor: Edgar Allan Poe wurde 1809 in Boston geboren. Er führte ein unstetes, von Alkoholismus, Schicksalsschlägen und wirtschaftlicher Not geprägtes Leben. Unter den namhaften amerikanischen Autoren war er der erste, der sich dafür entschied, seinen Lebensunterhalt ausschließlich durch Schreiben zu bestreiten. Seine Interessen waren vielfältig und erstreckten sich auch auf wissenschaftliches Gebiet. Neben zahlreichen Erzählungen schrieb er legendäre Gedichte wie Der Rabe und den Roman Der Bericht des Arthur Gordon Pym aus Nantucket. Er gilt als wichtiger Vorläufer der modernen fantastischen Literatur. Poe starb 1849 in Baltimore.