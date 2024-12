Leeres Zentrum Das Mittelmeer und die literarische Moderne. Anthologie. Autor: FRANCK HOFMANN, MARKUS MESSLING Verlag: Kulturverlag Kadmos ISBN: ISBN: 978-3-86599-256-7978

"Dies ist, aus aktuellem Anlass, eine hervorragende Auswahl literarischer Texte des 20. Jahrhunderts über das Mittelmeer. Die Moderne definierte sich auch dadurch, die klassische Italien- und Griechenland-Sehnsucht des Mitteleuropäers im Bewusstsein der Krise gegenzulesen. Die Texte etwa von Eugen Gottlob Winkler oder Karl Eugen Gass sind wahre Entdeckungen. "Leeres Zentrum": das ist die fulminante Reise in eine Zeit, die uns in unerwarteter Weise die Gegenwart erklärt."

(Helmut Böttiger)

Inhalt:

Texte in deutscher Erstübersetzung von Shakib Arslan, Gabriel Audisio, Roland Barthes, S.D. Goitein, Taha Hussein und Claude McKay.Weitere Texte von Erich Arend, Karl Eugen Gass, Jean Grenier, Giórgos Seféris, Leopold Sédar Senghor, Giuseppe Ungaretti, Eugen Gottlob Winkler und Marguerite Yourcenar.Die Autoren dieses Bandes reflektieren das Mittelmeer als zentralen Bezugspunkt des europäischen Bewusstseins im Moment einer radikalen Krise, die im Zeichen forcierter Modernisierungen, des Kolonialismus und der Kriege der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aufbricht.

Als Vorbildkultur taugt ihnen die beschriebene Méditerranée nicht mehr, jedenfalls nicht ungebrochen, und auch nicht mehr als Zentrum einer globalisierten Weltgesellschaft. So verzeichnen sie ein letztes Mal das kulturelle Inventar des Mittelmeers und lösen sich, jeweils auf spezifische Art, von der Vorstellung einer im Süden als Norm zu gewinnenden Klassizität und Humanität. Doch auch wenn das mediterrane Erbe in der Moderne radikal in Frage gestellt und die kulturelle Geographie des Mittelmeers neu geordnet wird, bleibt der Bezug zum Süden doch Teil der Bestimmungen des Europäischen. Er lässt sich als Konfrontation der Autoren mit einem leeren Zentrum beschreiben, das nicht mehr die Hoffnung auf eine Ordnung des Maßes oder das Versprechen ursprünglicher Vitalität bereithält, ohne das aber ihre ästhetischen und anthropologischen Reflexionen nicht denkbar wären.

Wie über Europa nachdenken, wenn nicht aus dieser Verschiebung heraus? In der Kulturkrise Europas unserer Tage erscheinen die hier präsentierten Texte daher geradezu gegenwärtig.(Quelle: Kulturverlag Kadmos)

Zur Autorin / Zum Autor / Zum Herausgeber:

Franck Hofmann, Komparatist und Essayist, ist assoz. Wissenschaftler am Peter Szondi-Institut der Freien Universität Berlin und gemeinsam mit Markus Messling Sprecher der internationalen Forschergruppe »Transmed!«. Promotion in Allgemeiner und Vergleichender Literaturwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Er war Mitarbeiter des DFG-Sonderforschungsbereichs »Ästhetische Erfahrung im Zeichen der Entgrenzung der Künste« (FU Berlin) und Fellow am Centre international d'art et du paysage (Ile de Vassiviere).

Dr. Markus Messling, Literaturwissenschaftler und Romanist, ist seit 2009 Leiter der Emmy Noether-Nachwuchsgruppe (DFG) »Philologie und Rassismus im 19. Jahrhundert« an der Universität Potsdam. Promotion in Romanischer Philologie an der Freien Universität Berlin (2007). Seine Arbeiten sind mit dem Tiburtius Preis der Berliner Hochschulen sowie dem Nachwuchswissenschaftlerpreis des Landes Brandenburg ausgezeichnet worden. Er ist Mitglied des Kollegiums von »Zukunftsphilologie« (Forum Transregionale Studien Berlin/Wissenschaftskolleg) und war Gastprofessor an der EHESS in Paris (2011) sowie Visiting Fellow an der School of Advanced Study der University of London (2014).