Zum zweiten Mal auf Platz 1 der SWR Bestenliste



Wovon erzählen wir, wenn wir von unserer Jugend erzählen? Was wissen wir denn noch, sind wir uns selbst vertrauenswürdig? Das ist ja so schon schwierig genug. Für Nathaniel, der neuen literarischen Erinnerungsversuchsanordnung des Michael Ondaatje, ist es eigentlich unmöglich. Was an der Stadt, der Welt in Trümmern liegt, in der er mit seiner Schwester aufwachsen muss. Und an jener Geisterbahn im Niemandsland zwischen Kindheit und Erwachsensein, in die Michael Ondaatje einen schon im ersten Satz zieht. "Im Jahr 1945", sagt Nathaniel, "gingen unsere Eltern fort und ließen uns in der Obhut zweier Männer zurück, die möglicherweise Kriminelle waren."

Hanser Verlag - Kriegslicht Roman. Aus dem Englischen von Anna Leube Autor: Michael Ondaatje Verlag: Hanser ISBN: ISBN 978-3-446-25999-7 Ondaatje baut ein untergründiges, rätselhaftes System miteinander korrespondierender Röhren. Nathaniel strudelt und stolpert erst durch eine doppelte Halbwelt voller funkelnd finsterer Figuren. Geheimnisse gehen um und Geheimdienste. Endlich ist Nathaniel da, wo seine Mutter war – die gar nicht so tot ist, wie es Nathaniel glauben gemacht wurde – und sucht und forscht nach ihr. Und Ondaatje lässt ihn tun, was Ondaatje ganz besonders gut kann: eine Geschichte, ein Leben, eine Wahrheit rekonstruieren aus literarischen Glassplittern, poetischen Puzzlesteinen. "Die meisten großen Schlachten werden in den Falten von Landkarten ausgetragen", hat Michael Ondaatje, 1943 in Colombo geboren, in England aufgewachsen, seinem neuen Roman voran gestellt. Falten von Landkarten sind gern dünne Stellen. Man muss ergänzen, was man nicht mehr sieht. Darum geht es vor allem im Werk des Kanadiers. Um den Versuch der Rekonstruktion von Erinnerungen, von Leben, von Wahrheit. Mit allen Hilfsmitteln aus dem Handwerkszeug postmodernen Erzählens. Zum Autor: Michael Ondaatje, 1943 in Sri Lanka geboren, lebt heute in Toronto. Mit seinem Roman "Der englische Patient" (Hanser, 1993), für den er den Man Booker Prize und zum 50-jährigen Jubiläum des Preises im Jahr 2018 den Golden Man Booker Prize erhielt, wurde er weltberühmt.