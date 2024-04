Noch einmal Farbe, dieses Mal monochrom: Als Wissenschaftler vor nicht allzu langer Zeit bekanntgaben, das Universum, würde man es von außen betrachten, sei mitnichten schwarz wie die Nacht, sondern türkis wie der Ozean, hat wahrscheinlich kaum jemand lauter in sich hineingejubelt als Maggie Nelson. „Das Herz der Welt ist blau“, schrieb sie. Und sie jubelte deswegen so laut, weil das Herz ihrer Welt auch blau ist. Sie ist Blauexpertin. Darüber hinaus poetische Essayistin, Gesellschaftsforscherin und Schriftstellerin; ein allumfassendes literarisches Zwischenwesen. Ihre Bücher sind es dementsprechend auch.



„Bluets“ zum Beispiel ist ein 240-teiliger Irrwisch. Wovon es handelt, ist schwer zu beschreiben. Nelson, deren Transgender-Buch „Die Argonauten“ ein Bestseller wurde, fliegt durch alle Dimensionen des Blau. Es ist ein Trauerbuch – „der Prinz des Blau“ hat die Erzählerin wegen einer anderen verlassen. Es weiß alles, kennt alles, Yves Klein natürlich und Leonard Cohens „Famous blue Raincoat“, die herrlichsten blauen Steine, Vögel, Phänomene – prunkt aber nicht. Wittgenstein kommt vor und Goethe. Es ist Philosophie und Pornografie und Poesie. Es schweift herum.



Die Wissenschaftler haben sich übrigens, was die Farbe des Universums angeht, ein bisschen verrechnet. Das steht auch in „Bluets“. Es ist gar nicht türkis. Es hat wohl eher die Farbe eines flachen Beige. Zu dieser Farbe fällt einem nichts ein. Diese Farbe kann man nicht lieben. Von dieser Farbe kriegt man den Blues.

Bluets Aus dem Englischen von Jan Wilm Autor: Maggie Nelson Verlag: Hanser Berlin ISBN: ISBN: 978-3-446-26044-3 Zur Autorin: Maggie Nelson, geboren 1973, ist eine Dichterin, Kritikerin und Essayistin. Sie unterrichtet an der University of Southern California und lebt mit ihrer Familie in Los Angeles. 2016 erhielt Maggie Nelson den renommierten MacArthur Genius Award, 2017 erschien in deutscher Übersetzung ihr Roman „Die Argonauten“, für den sie mit dem National Book Critics Circle Award ausgezeichnet wurde.