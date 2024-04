„In Michael Kumpfmüller“, schrieb der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, als vor fast zwei Jahrzehnten „Hampels Fluchten“ erschien, der erste Roman des 1961 geborenen Schriftstellers, „haben wir unseren Autor gefunden.“ Das hat sich zwar seit dem Buch über Macht, Mauer und die Betten der beiden Deutschlands nicht ganz bestätigt. Unbestritten ist allerdings Kumpfmüllers Gespür für Geschichten und Gegenwarten. Als – stilistisch seltsam abwechslungsreiche – Hintergrundlektüre zu einem Grundkurs für gesellschaftspolitische Entwicklungen in Deutschland eignen sich seine Romane auf jeden Fall.

Tage mit Ora Roman Autor: Michael Kumpfmüller Verlag: Kiepenheuer & Witsch ISBN: ISBN 978-3-462-05104-9

„Tage mit Ora“ ist ein literarisches Roadmovie. Eine federnd leichte Fahrt die amerikanische Westküste von Seattle nach San Diego hinunter. Mit einem aufgeblähten Retro-Mobil von Fiat. Ein Mittfünfziger erzählt. Ora, zehn Jahre jünger, fährt mit. Sie sind von einer Hochzeit ausgebüchst. Jetzt fahren sie und reden und halten sich die Wirklichkeit mit Pillen vom Leib und die Sehnsucht und die Unmöglichkeit der Liebe, „diese[r] Drecksarbeit, diese[r] Plackerei“.

Geht das, Verlieben, eingestrickt in den Seilen, die sich Leben nennen? Geht das, Lieben, mit den ganzen Pillen gegen die Traurigkeit? Wie kann man überhaupt leben? Kumpfmüller geht in seiner federnden Novelle ein paar der großen Fragen seiner Generation auf den Grund, leicht, aus ironischer Halbdistanz sticht er zu. Kumpfmüller ist halt doch unser Autor.

Zum Autor:

Michael Kumpfmüller, geboren 1961 in München, lebt als freier Autor in Berlin. Im Jahr 2000 erschien mit dem gefeierten Roman „Hampels Fluchten“ seine erste literarische Veröffentlichung, 2003 sein zweiter Roman „Durst“ und 2008 „Nachricht an alle“, für den er vor dem Erscheinen mit dem Döblin-Preis ausgezeichnet wurde. Bei seiner Veröffentlichung im Jahr 2011 wurde der Roman „Die Herrlichkeit des Lebens“ zum Bestseller und von der literarischen Kritik hochgelobt. Mittlerweile ist „Die Herrlichkeit des Lebens“ in 25 Sprachen übersetzt worden. Zuletzt erschien der Roman „Die Erziehung des Mannes“ (2016).