Vor diesem Buche muss gewarnt werden. Es stinkt, es ist fies, es hat Folgen. Elena Ferrante, die bekanntermaßen nicht Elena Ferrante heißt und an deren wahrer Identität wir hier nicht die Bohne interessiert sind, hat es geschrieben. Es ist mehr als ein Vierteljahrhundert her, als an die vier Bände und das Leben mit der „Genialen Freundin“ noch nicht zu denken war. Außerhalb Italiens hat es kaum einen interessiert. Italienische Literatur interessierte Mitte der Neunziger in Deutschland sowieso nicht. Jetzt kommt es wieder heraus, was marketingstrategisch klug und literarisch interessant ist. Weil „Lästige Liebe“ – von Karin Krieger jetzt neu ins Deutsche übertragen – viel mehr ist als ein Gesellschaftsroman und ein Thriller und das Gesellenstück einer hochbegabten Erzählerin.

Lästige Liebe Roman. Aus dem Italienischen von Karin Krieger Autor: Elena Ferrante Verlag: Suhrkamp ISBN: ISBN978-3-518-42828-3 Der Roman handelt von einer Frau, deren Mutter in der Nacht zum 23. Mai ertrinkt. Oder ertrunken wird. Ein Mörder wird gesucht. Vielleicht auch nur die Wahrheit. Die gibt es aber nicht. Jedenfalls nicht so billig. Es ist eine Geschichte der fortgesetzten Irritationen. Wieder eine zwischen zwei Frauen, diesmal zwischen zweien, die sich allzu ähnlich sind. Nichts ist am Ende, was es mal gewesen zu sein vorgab oder hätte sein können. Menschen nicht und Dinge. Alles wird plastisch, alles riecht infernalisch, alles ist auf literarisch höchst reine Weise wirklich, dass man Neapel als Reiseziel einmal mehr ad acta legt und darauf wartet, dass bei Suhrkamp auch Ferrantes andere Romane vor ihrer Tetralogie in neuer Übersetzung erscheinen. Zur Autorin: Elena Ferrante hat sich mit dem Erscheinen ihres Debütromans im Jahr 1992 für die Anonymität entschieden. Ihre vierbändige „Neapolitanische Saga“ – bestehend aus „Meine geniale Freundin“, „Die Geschichte eines neuen Namens“, „Die Geschichte der getrennten Wege“ und „Die Geschichte des verlorenen Kindes“ – ist ein weltweiter Bestseller. 2018 erschienen im Suhrkamp Verlag auch Ferrantes jüngster Band „Frantumaglia“ sowie ihre früheren Romane „Lästige Liebe“, „Tage des Verlassenwerdens“ und „Frau im Dunkeln“ in neuer Übersetzung.