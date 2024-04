Distanz kann ja manchmal dazu führen, dass man etwas ganz besonders nahekommt. Einem Land zum Beispiel, seinem eigenen. Maria Cecilia Barbetta – 1972 in Buenos Aires geboren – wurden das Ausmaß der Angst der Erwachsenen vor der Folter, der Verfolgung durch die Militärdiktatur und die Folgen dieser Angst, dieser Verfolgung für ihre eigene Generation erst klar, als sie mit einem DAAD-Stipendium 1996 in Deutschland ankam.



Die Distanz ist bei Barbetta eine doppelte. Eine geografische und eine sprachliche. Sie schreibt, wie in "Nachtleuchten", über das Argentinien der Siebziger, Achtziger. Und Barbetta, Absolventin der deutschen Schule, die Deutsch als Fremdsprache in Argentinien studiert hat, schreibt auf Deutsch. Südamerikanisches Deutsch gewissermaßen. Deutsch ist für sie eine spielerische Sprache. Was ihrem literarischen Naturell – dem Überbordenden – sehr entgegenkommt. "Das", hat sie mal gesagt, „gehört aber auch zu mir, es gehört zu Lateinamerika, es gehört zum Katholizismus, meine Sprache ist blumig, und ich hab ein großes Herz für Kitsch."

Nachtleuchten Roman Autor: María Cecilia Barbetta Verlag: S. Fischer ISBN: ISBN 978-3-10-397289-4 So erzählt sie in "Nachtleuchten" auch die Geschichten von Teresa und ihren Mitschülerinnen, von der Autowerkstatt im Viertel Ballester und vom Friseursalon "Ewige Schönheit". Ewig ist natürlich nichts. Schön und für alle Phrasen der schleichenden Veränderung des Politischen lehrreich ist natürlich alles. Für ihren Debütroman "Änderungsschneiderei Los Milagros" erhielt Maria Cecilia Barbetta den aspekte-Literaturpreis. 2017 ging der Alfred-Döblin-Preis an sie. "Nachtleuchten" steht auf der Longlist des Deutschen Buchpreises 2018. Zur Autorin: María Cecilia Barbetta wurde 1972 in Buenos Aires geboren und wuchs in dem Viertel Ballester, in dem ihr Roman "Nachtleuchten" spielt, auf. Sie kam 1996 nach Berlin und blieb. Schon ihren ersten Roman, "Änderungsschneiderei Los Milagros", schrieb sie auf Deutsch. Er wurde mit wichtigen Preisen ausgezeichnet, darunter dem aspekte-Literaturpreis und dem Adelbert-von-Chamisso-Förderpreis. Bereits vor Erscheinen wurde ein Auszug des zweiten Romans "Nachtleuchten" mit dem Alfred-Döblin-Preis geehrt.