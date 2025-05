Die Beskiden scheinen eine Landschaft zu sein, die eine ganz besondere Form der Literatur hervorbringen. Der im südöstlichen Polen gelegene Gebirgszug hat bereits den knorrigen Schriftsteller Andrzej Stasiuk zu hinreißenden Beschreibungen der Natur und der Menschen in ihr inspiriert. Die Welt dort scheint stabil geerdet zu sein und doch nicht immer den Gesetzen des schnöden Realismus verpflichtet.

Urszula Honek: Die weißen Nächte Pressestelle Suhrkamp Verlag Die weißen Nächte Aus dem Polnischen von Renate Schmidgall Autor: Urszula Honek Genre: Roman in 13 Geschichten Verlag: Suhrkamp Verlag ISBN: 978-3-518-43216-7

So ist es auch mit den Erzählungen der 1987 in den Beskiden geborenen Urszula Honek: Der Suhrkamp Verlag etikettiert die 13 Geschichten in diesem Band als „Roman“, was durchaus seine Berechtigung hat, sind sie doch über die Figuren miteinander verknüpft. Die große Qualität der Geschichten, die von der versierten Übersetzerin Renate Schmidgall ins Deutsche übertragen wurden, zeigt sich jedoch in jeder einzelnen von ihnen. So geschickt sind sie erzählt, so atmosphärisch aufgeladen, dass man erst nach und nach bemerkt, wie düster die Welt dieses Buchs eigentlich ist.

Ein Dorf am Fuße der Beskiden ist der Schauplatz. Drei Jugendfreunde gehen gemeinsam auf Arbeitssuche; zwei davon werden bereits in jungen Jahren den Tod finden. Ein Mädchen, das ist eine der unheimlichsten Erzählungen, sieht seiner Großmutter beim Sterben zu, ohne zu wissen, was dort gerade vor sich geht. Man findet eine Tote am Hang unter den Obstbäumen; der Verdacht liegt nahe, dass ein verschmähter Liebhaber sie umgebracht hat.

Honeks Erzählungen spielen wahrscheinlich kurz nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, doch sie schweben in der Zeitlosigkeit der Landschaft, in der Gescheiterte und Träumer ihr Eigenleben führen.