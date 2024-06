Albrecht Selge: Silence

Selbst das Schweigen bezeichne sich durch Töne, sagt Rameaus Neffe in Diderots gleichnamigen Buch, das Goethe übersetzte. Dagegen bei der Stille in der Musik an John Cages 4‘33‘‘ zu denken, diesen mit Zen-Krempel aufgemotzten Kalauer, wo vier Minuten und dreiunddreißig Sekunden lang der Musiker keinen Ton spielt: fast so nervig wie an den tauben Beethoven zu denken. Der späte Beethoven und John Cage, die Klassensprecher der Stille in der Musik.