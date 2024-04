"Ein großes Vergnügen" ist für Eberhard Falcke sein Lektüretipp "Notizen aus Kreuz und Quer" von Lawrence Ferlinghetti.

Hier wird die Jury der SWR Bestenliste persönlich: Jeden Monat feiert ein Jury-Mitglied der SWR Bestenliste ein Buch, das noch nicht im Rampenlicht steht, aber mehr Aufmerksamkeit verdient.

Darum empfiehlt Eberhard Falcke dieses Buch:

Lawrence Ferlinghetti (1919 - 2021) war Dichter, Verleger, Buchhändler und Beatpoet, obwohl er sich selbst nicht unbedingt als solcher verstand. Doch auf seinen Reisen war er ganz bestimmt einer. Das zeigt sich in seinen Travelogues aus fünf Jahrzehnten, in denen er auf sehr persönliche, mal sachliche, mal angeturnte und immer zeitkritische Weise seine Eindrücke in aller Welt festhielt. Mit Ferlinghetti „on the road“ - das ist ein großes Vergnügen, reich an Zeitkolorit, Einblicken und Überraschungen.