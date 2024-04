Die Jury der SWR Bestenliste wählt im Februar 2024 den Roman „Die Verletzlichen“ der New Yorker Autorin Sigrid Nunez auf Platz sieben und im April auf Platz 6.

Die 1951 in New York geborene Schriftstellerin Sigrid Nunez hatte bis ins Jahr 2018 mehrere Romane veröffentlicht, einige davon auch in deutscher Übersetzung. Trotz guter Kritiken war ihr der große Erfolg beim Publikum allerdings verwehrt geblieben. Dann kam „Der Freund“, der mit dem National Book Award ausgezeichnet wurde und seine Autorin zum Star machte. Dass Nunez auch bekannt wurde durch ihre Liaison mit David Rief, dem Sohn von Susan Sontag, mit der Nunez zeitweise in einem Haus lebte, sei nur am Rande erwähnt.

Nachdem nun einige der älteren Bücher von Sigrid Nunez in deutscher Übersetzung erschienen sind, ist „Die Verletzlichen“ tatsächlich ihr aktuelles, im Original 2023 erschienenes Werk. Es ist, wie stets bei der Literaturwissenschaftlerin Nunez, ein Buch, das sich auf Lektüren bezieht und im Schreiben anderer Autoren einen Echoraum findet.

Sigrid Nunez: Die Verletzlichen Pressestelle Verlag: aufbau Die Verletzlichen Übersetzt aus dem amerikanischen Englisch von Anette Grube Autor: Sigrid Nunez Genre: Roman Verlag: Aufbau Verlag ISBN: 978-3-351-04198-4

Im Mittelpunkt steht die namenlose Erzählerin, die sich bereit erklärt, die New Yorker Wohnung einer guten Freundin zu hüten, während die Freundin sich an der Westküste aufhält.

In der Wohnung trifft sie auf einen jungen Mann, der auf der Flucht ist – vor den Erwartungen seiner Familie. Zwischen den beiden Menschen entsteht eine Innigkeit, die beide so nicht erwartet haben. Und ein Papagei ist auch da. Der Roman weitet sich zu einer Reflexion über das Schreiben und das Altern.