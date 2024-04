Diskutiert auf Platz 1 der SWR Bestenliste Mai

Im Mai 2022 hielt Judith Hermann drei Poetikvorlesungen an der Goethe-Universität in Frankfurt und überraschte ihr Publikum mit drei wunderbaren, geradezu leuchtenden Vorträgen, in denen poetologische Selbstauskunft und autobiografische Erzählung auf elegante Weise ineinander verwoben waren. Die Autorin musste überredet werden, überhaupt öffentlich über sich und ihr Schreiben zu sprechen. Ein Glück, dass das gelungen ist.

Judith Hermann: Wir hätten uns alles gesagt Pressestelle S. Fischer Verlag Wir hätten uns alles gesagt Autor: Judith Hermann Genre: Biographischer Roman Verlag: S. Fischer ISBN: 978-3-10-397510-9

All das geschrieben in dem berühmt gewordenen Judith Hermann-Sound, der seit ihrem Debüt „Sommerhaus, später“ vor 25 Jahren erstaunlich zeitgemäß geblieben ist. Hermann vergleicht ihre Geschichten mit einem Kartenhaus, aus dem sie selbst so viele Karten herauszieht, dass es gerade so noch stehenbleibt. Die wahre Bedeutung ihrer Texte, auch die der Vorlesungen, liegt im Ungesagten.

Nun sind die Vorlesungen in leicht überarbeiteter Form als Buch erschienen. Judith Hermann erzählt darin vordergründig mit einer Offenheit, die niemand so von ihr erwartet hätte. Erst auf den zweiten Blick bemerkt man, dass Hermann ihren Lesern zwar das Gefühl gibt, ihren Rätseln auf die Spur zu kommen, zugleich aber in neue Rätsel hineinführt. Es geht um ihren ehemaligen Psychotherapeuten, den sie in einer denkwürdigen Nacht an einem Späti in Berlin erstmals außerhalb seiner Praxisräume sieht. Um ihr Aufwachsen in einer dunklen, vollgeräumten Neuköllner Altbauwohnung mit einem depressiven Vater. Um das Puppenhaus ihrer Kindheit, um Träume und um die Veränderung von Glücksempfinden.