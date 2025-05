Der Großschriftsteller, Superstar und geradezu unheimliche Beherrscher des psychologischen Familienromans aus den USA setzt zu einem Großprojekt an – eine Trilogie über drei Generationen aus dem Mittleren Westen. Das Milieu ist eng und beschränkt; Franzens Ausführungen, die immer wieder auf amerikanische Mythen zurückgreifen, sind hingegen ausschweifend und detailgenau. Aus dieser Spannung bezieht „Crossroads“ seinen literarischen Reiz.

Der Titel ist bewusst doppelbödig angelegt: Zum einen stehen alle Mitglieder der Familie Hildebrandt an einem Scheideweg. Zum anderen ist „Crossroads“ ganz konkret der Name einer Jugendgruppe, die der evangelische Pastor Russ Hildebrandt in seiner Kirchengemeinde unterhält. In der Familie, auf die Franzen den erzählerischen Fokus legt, ächzt und knirscht es an allen Ecken und Enden. Der größte Teil des Romans spielt an einem einzigen Tag, dem 23. Dezember 1971. Russ‘ Ehe mit seiner Frau Marion steht unmittelbar vor dem Scheitern, auch, weil Russ in einer Midlife-Crisis steckt und sich an ein verwitwetes junges Gemeindemitglied heranmacht. Sein ältester Sohn hat beschlossen, das Studium abzubrechen und sich für den Militärdienst in Vietnam zu melden. Ein anderer Sohn hat seinen Drogenkonsum nicht mehr im Griff.

Jonathan Franzen: Crossroads Pressestelle Hanser Verlag Crossroads Autor: Jonathan Franzen Verlag: Hanser Verlag ISBN: 978-3-498-02008-8

Alle kämpfen mit wegweisenden Entscheidungen. Alle wollen aus dem Leben fliehen, das sie gerade führen. Die psychologisch ausstaffierten Figurenentwicklungen spielt Franzen vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Debatten der Gegenwart durch. Passend zur Hauptfigur spielen christliche Referenzen eine wichtige Rolle. Ausgesprochen unterhaltsam, höchst erkenntnisstiftend.