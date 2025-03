Leif Randt: Allegro Pastell

Schon in seinem Roman „Schimmernder Dunst über Coby County“ hat der 1983 geborene Leif Randt eine in sich geschlossene, heiter gedämpfte Welt entworfen, in der die Protagonisten sich in ihren seltsam undefinierten Interessen konflikt- und schwerelos aneinander vorbei bewegten.

In „Allegro Pastell“ hat Randt dieses Verfahren noch einmal zugespitzt, perfektioniert und in ein zugleich realistisches wie satirisch zugespitztes Generationenporträt verwandelt.

Die äußere Handlung ist so konventionell wie Randts Erzählweise aufregend ist: „Allegro Pastell“ ist tatsächlich eine Liebesgeschichte aus unserer Gegenwart, getönt in Pastellfarben. Jerome ist Mitte 30; seine Freundin Tanja feiert im Verlauf der Handlung ihren 30. Geburtstag und hat ihren ersten Roman veröffentlicht, der ein Erfolgsbuch geworden ist. Er lebt in der Nähe von Frankfurt, in einem bürgerlichen Vorort, sie in Berlin. Ihre Kommunikation verläuft überwiegend digital; manchmal sind sie ganz altmodisch und schreiben sich sogar E-Mails.

Und sonst? Drogen, Tanjas Schreibkrise und Alterskrise, die zur Beziehungskrise wird, aber kein echter Streit, nur achtsamer Umgang. Wichtig ist es, die richtigen Squash-Schuhe zu besitzen. Und vor allem: Permanent darauf zu reflektieren, wie das eigene Handeln auf andere wirken könnte. Jeder weiß jederzeit, wie es ihm geht und warum das auch OK so ist. Eine sanfte Hölle, in Watte gepackt. Willkommen in der Gegenwart.