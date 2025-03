Virginia Woolf: Ein Zimmer für sich allein

Virginia Woolfs 1929 erschienener Langessay gehört bis heute zu den meist gelesenen Texten der Frauenbewegung. Nun hat die Schriftstellerin Antje Rávik Strubel den Text neu übersetzt und mit einem sehr persönlich gehaltenen Nachwort versehen, in dem sie die Dringlichkeit von Woolfs Thesen und den Wert ihres literarischen Erbes herausarbeitet.

Wir lebten, so Strubel, in einer Zeit, „in der Frauenfeindlichkeit wieder en vogue zu sein scheint. In der sich eine in rechten und rechtskonservativen Mustern geformte‚ totale Männlichkeit‘ aggressiver äußert und in Europa nationalistische Mauern errichten will.“

Woolfs Essay, der auf der Basis zweier Vorträge entstanden ist, stellt gleich zu Beginn die Frage, was das Zimmer, das man für sich allein habe, mit dem von ihr erbetenen Beitrag zu Frauen in der Literatur zu tun habe. Die Antwort lautet:

„Eine Frau braucht Geld und ein eigenes Zimmer, um schreiben zu können.“

Ein Zimmer für sich allein Autor: Virginia Woolf Verlag: Gatsby Verlag ISBN: 978 3 311 22003 9

Was folgt, ist eine Abhandlung über schöpferisches Potential, über die Differenzen (und Gemeinsamkeiten) von schreibenden Frauen und Männern, ein Gang durch die weibliche Literaturgeschichte und eine Poetologie, die Schreiben niemals als persönliches, sondern als gesellschaftlich relevantes Projekt festlegt.

Das Zimmer ist Symbol für geistige Unabhängigkeit und die Freiheit des gedanklichen Raums. Ein Grundlagentext, der bis heute Gültigkeit hat.