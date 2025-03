Michael Kumpfmüller: Ach, Virginia

Am 28. März 1941 nahm sich die Schriftstellerin Virginia Woolf das Leben.

In der Nähe des Anwesens, in dem sie mit ihrem Ehemann Leonard Woolf gelebt hatte, stieg sie in den Fluss Ouse, beschwerte ihren Mantel mit einem Stein und ertränkte sich. Die Depression, die ihr Leben überschattete, war zurückgekommen. In einem Brief an Leonard Woolf schrieb sie: „Liebster, ich spüre mit Sicherheit, dass ich wieder verrückt werde.“

Ach, Virginia Autor: Michael Kumpfmüller Verlag: Kiepenheuer & Witsch Verlag ISBN: 978-3-462-04921-3

Michael Kumpfmüller hat sich gerade in seinen voran gegangenen Werken als ein ausgewiesener Kenner und exzellenter Darsteller der männlichen Psyche und männlicher Krisensituationen erwiesen. Nun unternimmt er das Wagnis, sich eine Ikone weiblichen, wenn nicht gar feministischen Schreibens anzunähern.

Kumpfmüller begleitet Virginia Woolf in den letzten Wochen ihres Lebens, erforscht ihre Zweifel und Ängste, breitet die Lebenssituation des Paares aus, rückt aber vor allem Woolfs existentielle Einsamkeit und Verzweiflung in den Mittelpunkt, die von der politischen Situation des Jahres 1941 noch zusätzlich verstärkt wird.

Sorgfältig vermisst Kumpfmüller den Innenraum seiner Heldin, wahrt eine dezente Halbdistanz und erzielt auf diese Weise eine Mischung aus literarischer Umformung und historischer Gerechtigkeit.