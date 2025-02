Ian McEwan: Die Kakerlake

Ian McEwan hat sich in den vergangenen Jahren darauf spezialisiert, brennende Fragen des Zeitgeschehens in unterhaltsame, philosophisch unterfütterte Romane zu gießen.

Sein neuer Roman, gerade einmal 130 Seiten dick, ist eindeutig ein Schnellschuss und kehrt die eher grotesken Aspekte des politischen Desasters, das Großbritannien soeben erlebt, hervor.

Das Wort „Brexit“ fällt in „Kakerlake“ im Übrigen gar nicht. Stattdessen lässt McEwan die so genannten Reversalisten, also: Umdreher, gegen die Clockwiser antreten. Erstere kämpfen urplötzlich dafür, dass die Geldflüsse im Land umgedreht werden sollen: Arbeitnehmer bezahlen die Arbeitgeber dafür, dass sie arbeiten dürfen; Verkäufer bezahlen ihre Kunden für den Einkauf. Und warum? Einfach so.

Der Titel des Romans ist eine Anspielung auf Franz Kafkas Erzählung „Die Verwandlung“. Gregor Samsa wacht eines Morgens auf und findet sich in ein Insekt verwandelt. Bei McEwan geht auch dieser Prozess den umgekehrten Weg: „Als Jim Sams, klug, doch beileibe nicht tiefgründig, an diesem Morgen aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in eine ungeheure Kreatur verwandelt.“ Jim ist als Kakerlake eingeschlafen und erwacht als britischer Premierminister.

Ein derber Spaß, der aber zündet, weil McEwan auf der Kurzstrecke permanent bemüht ist, die ohnehin bizarre Lage noch literarisch zu überhöhen. Merke: In einem System, die dem Chaos überantwortet ist, leben die Parasiten am glücklichsten.