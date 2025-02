Jutta Person empfiehlt: Magdalena Saiger - Am Wasser das Haus

Zwei Freunde, beide Ü60, entdecken in einem alten Schuppen einen VW Bulli, der genau so alt ist wie sie. Sie machen den heruntergekommenen Bus wieder flott und wollen mit ihm zu einer Reise nach Marokko aufbrechen, ein echtes Abenteuer also. Doch sie kommen über die zweieinhalb Kilometer lange Hauptstraße des Dorfes nicht hinaus, weil sie in dem Bulli einem Geheimnis auf die Spur kommen, das sie erst aufdecken wollen. Ihre Reise tief hinein in die Geschichte und die Geschichten ihres Dorfes entwickelt sich mindestens ebenso spannend wie eine Reise nach Marokko ...