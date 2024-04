13. Frage

1949 kehren Brecht und Weigel zurück nach Ostberlin und beziehen ein Haus in Buckow am See. Hier entsteht 1953 das Gedicht „Der Rauch“

Das kleine Haus unter Bäumen am See /

Vom Dach steigt Rauch. /

Fehlte er /

Wie trostlos dann wären Haus, Bäume und See.

Brecht und Weigel lebten im Haupthaus. Wer bewohnte das „kleine Haus“, aus dem Rauch aufsteigt?