Beate Rygiert: Die Pianistin - Clara Schumann und die Musik der Liebe

„ Es würde wundervoll werden, ihr Leben an Roberts Seite. Ein Leben voller Musik. Er würde ihr helfen, die Musik, die sie in ihrem Innern hörte, aufs Papier zu bringen, damit andere Menschen sie hören konnten. Und sie würde seine Werke aufführen, in Leipzig, Zwickau, Dresden und … ja, auch in Wien, Paris und London, in St. Petersburg, Berlin und wer weiß, vielleicht eines Tages in Rom.“