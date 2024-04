Schaulaufen in Frankfurt

"Ich hatte so das Gefühl: Dieses Buch muss ich schreiben. Das ist ein Stoff, der mir die Möglichkeit gibt, viele Dinge, die ich in meiner akademischen Arbeit, bevor ich überhaupt Schriftsteller war, die mich interessiert haben und beschäftigt haben, die mich auch immer noch interessieren, aber die ich in früheren Romanen vielleicht so nicht anbringen konnte, eben in erzählerischer Form einzuflechten.

[Handwerklich geht das nur so, dass ich versuche, diesen gewaltigen Stoff auf eine menschliche Perspektive runterzufahren und mich zu fragen, in was für einer Situation waren die und dann habe ich einen Ansatzpunkt, um damit zu arbeiten.]"