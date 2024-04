„Am Kornsand” – Ute Bales‘ Roman über ein Naziverbrechen

Als der 18 Jahre alte Leutnant Kaiser seinen Opfern nacheinander die Pistole zum Genickschuss ansetzt, kann man auf den Hügeln über Nierstein schon die amerikanischen Panzer sehen. Ein paar Stunden noch, dann wird der Krieg auch hier zu Ende sein.

Zu spät für seine Opfer: Zwei Sozialdemokraten, zwei KPD-Mitglieder, eine Jüdin und ein Volkssturmmann, der ohne Rucksack losgegangen ist. Zehn Jahre wird Hans Kaiser nach dem Krieg dafür ins Zuchthaus gehen – und dann ein scheinbar ganz normales Leben führen, eine Familie gründen und eisern schweigen.

Über die Morde erfahren Frau und Kinder erst 1985 aus dem „Stern“. Was macht dieses Verschweigen mit den Nachgeborenen? In Ute Bales‘ Roman „Am Kornsand“ ist es die (frei erfundene) Tochter Helga, der alles aus der Haut zu dringen scheint, was dem Vater nicht über die Lippen ging. Ein unerträglicher Juckreiz plagt sie durch ihre ganze Kindheit. Und in dem Landverschickungsheim, in das man sie zur Kur schickt, warten neue Qualen auf sie…