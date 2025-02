Berlin im Jahr 2100. In einer Welt, in der nichts mehr ist, wie es scheint, sucht eine junge Biohackerin nach ihrer Identität.

Eine synthetische Welt

Die Erde im Jahr 2100. Der menschlichen Schöpfungskraft sind fast keine Grenzen mehr gesetzt. Modifizierte Pflanzen und Tiere machen 98 Prozent der Biomasse aus. Dort, wo einst Regenwald war, wachsen jetzt synthetische Bäume. Bioinformatiker:innen und Geningenieur:innen wollen die letzten Geheimnisse des Lebens entschlüsseln, es wird gezüchtet, präpariert und manipuliert.

Über den Dächern von Berlin

Die junge Biohackerin Aruke lebt mit ihrer Community, den Unerschütterlichen, auf den Dächern von Berlin. Zwischen wuchernden Pflanzen, gigantischen Hasen und künstlichen Wäldern – den Ergebnissen ihrer Genmanipulation – fühlt sie sich sicher.

Auch sich selbst hat Aruke durch Biohacking optimiert. Sie ist zwei Meter groß und enorm muskulös. Doch das ist nicht das Einzige, was ihren Körper von dem anderer Menschen unterscheidet.

Ein schreckliches Geheimnis

In Arukes Körper gehen seltsame Prozesse vor sich. Haben sie etwas mit ihrer Kindheit zu tun, die sie auf einer Forschungsstation in einem komplett synthetisch erzeugten Amazonas verbracht hat? Immer wieder flackern in Aruke Erinnerungen an ein anderes Mädchen auf. Was ist mit ihm geschehen? Sicher ist nur eines: Arukes Vergangenheit birgt ein schreckliches Geheimnis, an das sie nicht rühren will.

Eine tödliche Gefahr

Und was verbindet Aruke mit der Mega-Celebrity Riva Lux? Aruke fühlt sich extrem zu ihr hingezogen und schreckt gleichzeitig vor ihr zurück. In einer Welt, in der die Realität durch Genmanipulation, Drogen und Computersimulationen brüchig geworden ist, macht sich Aruke auf die Suche nach der Wahrheit und gerät in tödliche Gefahr.

Preisgekrönt und spannend

Mit ihrem neuesten Roman hat Aiki Mira zum zweiten Mal den Kurd-Laßwitz-Preis für Science-Fiction-Literatur gewonnen. „Neurobiest“verbindet atemberaubende Spannung mit philosophischen Fragen über die Grenzen von Mensch und Maschine. Perfekt für Fans von Cyberpunk!