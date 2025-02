In Tommie Goerz‘ Roman „Im Schnee“ geht es um das Leben und Sterben in einem Dorf, um Erinnerungen an vergangene Zeiten und um die Freundschaft zwischen zwei Männern. Rund um eine traditionelle Totenwache erzählen die Dorfältesten ihre Anekdoten von früher. Schauspieler und Sprecher Thomas Loibl passt sich dem Rhythmus der Alten an und findet dafür das perfekte Tempo. Gekonnt nimmt er uns mit in die Gedankenwelt des betagten Max, der keine großen Worte macht und unfähig ist, über Gefühle zu reden.