Der Bestsellerautor ist vor allem bekannt für seine humorvollen und oft skurrilen Geschichten, in denen er Witz mit Fantasy-Elementen kombiniert. Doch David Safier schreibt auch Romane, die den Blick auf ernste Themen richten. So geht es etwa in „Solange wir leben“ um eine Liebesgeschichte in den Wirren des Zweiten Weltkrieges oder in „28 Tage lang“ um den Aufstand im Warschauer Ghetto.

Der neueste Roman von David Safier mit dem Titel „Die Liebe sucht ein Zimmer“ spielt ebenfalls in der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Grundlage ist das gleichnamige, reale Theaterstück, auf das Safier zufällig bei den Recherchen zu „28 Tage lang“ stieß. Das Stück des polnischen Dramatikers und Satirikers Jerzy Jurandot wurde 1942 im Femina-Theater im Warschauer Ghetto uraufgeführt. Erzählt wird die Geschichte dreier junger Schauspieler, die trotz der bedrückenden Umstände versuchen, mit einem Theaterstück Hoffnung und Freude zu verbreiten. Die Hörbuchfassung des ergreifenden Romans wird gelesen von der Schauspielerin Katharina Thalbach.