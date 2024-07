Maria von Bismarck, Schauspielerin, Protestantin

Auf einen gelungenen Auftritt kommt es Maria von Bismarck an, egal ob vor der Kamera, auf der Bühne, bei der Regiearbeit oder als Coach. Die Frau, die in Westfalen geboren ist und seit dem Abitur überwiegend in Norddeutschland lebt, achtet stets auf wichtige Details. Über 25 Jahre spielte sie große und kleine Rollen an deutschen Bühnen. Sie gründete das KrollTheater in Berlin, inszenierte bisher über 30 Stücke an verschiedenen Theatern und leitete etliche Projekte, in denen sowohl Laien als auch Profis auf der Bühne erfolgreich agieren. Inzwischen gibt sie ihr umfangreiches Repertoire weiter.