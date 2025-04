Wer bin ich? – Suche nach dem Vater (Teil 3)

Emilio Rubinich (1899 – 1964) stammt aus dem Badeort Mošćenička Draga auf der Halbinsel Istrien, heute Kroatien. Emilio hat seinen Heimatort früh verlassen. Er lebte in Mailand, in Buneos Aires, in New York und in den 50er Jahren in Frankfurt am Main. Sohn Hans kam zunächst unehelich zur Welt. Der Vater wohnte nicht bei der Familie. Es gibt kein Bild von der Hochzeit und keines, auf dem Hans‘ Eltern zusammen zu sehen sind.

