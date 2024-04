Geliebte Raststätte – Florian Werner würdigt einen übersehenen Sehnsuchtsort

Vor Corona hätte wohl niemand Raststätten vermisst. Aber die Lockdown- Regeln werben für Verzicht auf Ausflugs-, Besuchs- und Ferienfahrten. Und in das wehmütige Vermissen des Reisens mischt sich ein Vermissen von Raststätten-Erlebnissen.

Schriftsteller Florian Werner hat sich noch vor der Krise in einer Raststätte einquartiert, ist dabei Betreibern wie Benutzern sehr nahegekommen und hat eine Hommage an diesen Ort geschrieben.

Auch sonst widmet sich Florian Werner gern Themen, die auf den ersten Blick unscheinbar erscheinen: Über „Die Kuh“ und „Schnecken“ reflektiert er ebenso fesselnd wie über „Dunkle Materie. Eine Kulturgeschichte der Scheiße.“ Nicht zuletzt verbindet er in der Gruppe Fön höchst unterhaltsam Literatur mit Musik.

(SWR 2021)

Die Raststätte: Eine Liebeserklärung Pressestelle Hanser Berlin Verlag Die Raststätte Eine Liebeserklärung Autor: Florian Werner Genre: Sachbuch Verlag: Hanser Berlin Verlag ISBN: 978-3446267947, 22,- Euro

Denis Scheck stellt das Buch "Die Raststätte - Eine Liebeserklärung" von Florian Werner bei Druckfrisch vor.

Zur Homepage Florian Werner

Musiktitel:



Reject

Melby

CD: Reject



Sans soleil

The Notwist

CD: Sans soleil



Crash test dummy

Botticelli Baby

CD: SAFT



Pay your way in pain

St. Vincent

CD: Pay your way in pain



Nur fort

Lisa Bassenge

CD: Nur fort