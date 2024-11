Pflege zuhause – Ruth Schneeberger sorgt zehn Jahre lang für ihre Mutter

Ruth Schneeberger war 29 Jahre alt und ziemlich oft auf Partys. Ihre Mutter war 61, lebenslustig und engagierte Kommunalpolitikerin. Durch einen Schlaganfall änderte sich schlagartig alles - für beide.

Ruth Schneeberger beschließt ihre Mutter zuhause zu pflegen. Die Ärzte vermuten, dass sie nicht mehr lange leben wird. Es werden zehn Jahre und eine wertvolle Zeit für Mutter und Tochter - wenn da nicht die vielen bürokratischen Hürden gewesen wären.

Seitdem beschäftigt sich Ruth Schneeberger mit dem dringend notwendigen Umdenken im Pflegesystem.

Mama, du bleibst bei mir: Vom Glück und Unglück, einen Angehörigen zu pflegen Pressestelle Blanvalet Verlag Mama, du bleibst bei mir Vom Glück und Unglück, einen Angehörigen zu pflegen Genre: Pflege Verlag: Blanvalet, 18,- Euro ISBN: 978-3764507060

Wiederholung vom 28.01.2021

