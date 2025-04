Die Tropenmedizinerin Dr. Camilla Rothe hat den ersten Covid 19-Patienten in Deutschland diagnostiziert

per Mail teilen

Als Camilla Rothe die Umstände dieser Infektion im Januar 2020 recherchierte, entdeckte sie, dass SARS-CoV2 auch von Menschen übertragen wird, die keine Symptome zeigen.

Sie wurde dafür von der Zeitschrift Times in die Liste der 100 einflussreichsten Personen in diesem Jahr aufgenommen.

Vier Jahre hat Camilla Rothe in Malawi gearbeitet. Heute leitet die Oberärztin stellvertretend die Abteilung für Infektions- und Tropenmedizin am Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität in München.

