Franziska Brändle erforscht, wann Menschen Spaß empfinden

Franziska Brändle forscht für Ihre Doktorarbeit am Max-Planck-Institut für Biologische Kybernetik in Tübingen. Die 26-Jährige will herausfinden, wann Menschen Spaß empfinden. Wann Lernen Spaß macht, weiß sie schon: die Aufgaben dürfen nicht zu schwer und nicht zu leicht sein. Für ihre Forschung lässt sie Menschen Computerspiele spielen. Sie wertet aus, wie lange sich die Spieler in ihren virtuellen Welten aufgehalten haben und welche Levels sie erreicht haben. Die Wissenschaftlerin betreibt Grundlagenforschung, für die Anwendung werden andere zuständig sein, aber irgendwann könnten auch Roboter Spaß verstehen und auf den Spaß von Menschen reagieren.

