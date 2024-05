Arm und Reich vor Gericht – Ronen Steinke über die neue Klassenjustiz

Ein Armer, der aus Hunger Brötchen stiehlt, landet im Gefängnis, weil er die hohe Geldstrafe nicht zahlen kann, ein Reicher, der den Staat durch Steuerhinterziehungen um Millionen prellt, wird auf Bewährung verurteilt und kann wieder nachhause gehen.

Kein plattes Klischee sozialer Ungerechtigkeit, sondern erschreckende Realität. Für sein Buch Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich hat sich Jurist und Journalist Ronen Steinke in Gerichtsverhandlungen gesetzt, hat er Strafjustizanstalten besucht und viele, viele Studien ausgewertet. Mit dem Ergebnis: In Deutschlands Gerichtssälen herrscht Klassenjustiz.

(SWR 2022)

Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich: Die neue Klassenjustiz Pressestelle Berlin Verlag Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich Die neue Klassenjustiz | Ein provokantes Sachbuch über das deutsche Strafsystem, die Justiz und soziale Ungleichheit Autor: Ronen Steinke Genre: Gesellschaft Verlag: Berlin Verlag ISBN: 978-3827014153 20,00 Euro

